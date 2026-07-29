Nightcall de Kavinski: de qué trata y cuál es el significado de la canción del DJ francés; letra completa y traducción al español

La muerte del productor francés Kavinsky, cuyo nombre real era Vincent Belorgey, deja un enorme hueco en los corazones de los amantes de la música y sobre todo del género de la música electrónica. Muchos fanáticos, cuando se dan a conocer este tipo de noticias, vuelven a escuchar sus grandes éxitos y algunos otros los escuchan por primera vez. Nightcall es el tema más emblemático del DJ, el cual fue lanzado en 2010 y se volvió todo un éxito mundial. Incluso, el tema formó parte de la película Drive, protagonizada por Ryan Gosling.

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¿De qué trata Nightcall?

Para muchos, “Nightcall” puede parecer una excelente melodía para la vida nocturna que habla sobre una llamada y una relación sentimental, pero realmente toca un tema más profundo. Nos habla de un personaje que ya no es el mismo después de un accidente. En varias entrevistas explicó que su personaje artístico era una especie de fantasma que volvía al mundo luego de chocar en su Ferrari. Si tomamos esto en cuenta, la canción representa el momento en que intenta reencontrarse con la mujer que ama para decirle que ha cambiado para siempre.

¿Cuál es el significado de la canción de Kavinski?

Nightcall gira alrededor de la transformación, la nostalgia y la imposibilidad de recuperar el pasado. El fantasma es una clara metáfora que nos habla de alguien que regresa emocionalmente distinto luego de vivir una experiencia que cambió su vida por completo. La canción de Kavinsky nos sumerge en una historia que mezcla el romanticismo, misterio y melancolía.

¿Dónde sale la canción?

Fue en 2011 cuando esta canción alcanzó otro nivel de popularidad al formar parte de la banda sonora de la película Drive, dirigida por Nicolas Winding Refn y protagonizada por Ryan Gosling. La secuencia inicial se volvió de las más icónicas de la película y ayudó a que el tema alcanzara la fama internacional que tiene hoy en día.

Letra completa y traducción al español

Esto es lo que dice la canción de Kanvinsky en español:

Te haré una llamada nocturna para decirte cómo me siento

(Iremos toda, toda, toda la noche)

Quiero llevarte a través de la noche, bajo las colinas

(Iremos toda, toda, toda la noche)

Voy a decirte algo que no quieres escuchar

(Iremos toda, toda, toda la noche)

Te voy a mostrar la oscuridad, pero no tengas miedo

(Iremos toda, toda, toda la noche)

[Coro: Lovefoxxx]

Hay algo dentro de ti

Es difícil de explicar

Ellos hablan de ti, chico

Pero tú sigues siendo el mismo

Hay algo dentro de ti

Es difícil de explicar

Ellos hablan de ti, chico

Pero tú sigues siendo el mismo

[Verso: Kavinsky]

Te haré una llamada nocturna para decirte cómo me siento

(Iremos toda, toda, toda la noche)

Quiero llevarte a través de la noche, bajo las colinas

(Iremos toda, toda, toda la noche)

Voy a decirte algo que no quieres escuchar

(Iremos toda, toda, toda la noche)

Te voy a mostrar la oscuridad, pero no tengas miedo

(Iremos toda, toda, toda la noche)

[Coro: Lovefoxxx]

Hay algo dentro de ti

Es difícil de explicar

Ellos hablan de ti, chico

Pero tú sigues siendo el mismo

Hay algo dentro de ti

Es difícil de explicar

Ellos hablan de ti, chico

Pero tú sigues siendo el mismo

Hay algo dentro de ti

Es difícil de explicar

Ellos hablan de ti, chico

Pero tú sigues siendo el mismo

