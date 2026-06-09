Hayley Williams anuncia NUEVAS fechas en México: precios, cómo y cuándo comprar boletos

¡Buenas noticias para los fans de Hayley Williams! Tras hacer sold out con su primera fecha como solista en el Auditorio Nacional, la vocalista de Paramore anuncia nuevos conciertos en México como parte de “The Hayley Williams Show”. Si bien la cita será el 13, 15 y 17 de enero de 2027, los boletos saldrán a la venta a partir de esta semana y aquí te compartimos todos los detalles.

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Nuevas fechas de Hayley Williams en México

La fecha original de Hayley Williams en México quedó programada para el 26 de noviembre en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México. No obstante, gracias al buen recibimiento por parte del público, la nominada al GRAMMY optó por abrir tres fechas más, no sólo en CDMX sino en diversas partes de la República. Aquí los nuevos shows:



13 de enero, 2027: Auditorio Nacional, CDMX

Auditorio Nacional, CDMX 15 de enero, 2027: Auditorio Banamex, Monterrey, Nuevo León

Auditorio Banamex, Monterrey, Nuevo León 17 de enero, 2027: Auditorio Telmex, Guadalajara, Jalisco

¿Cuándo salen a la venta los boletos para las nuevas fechas de Hayleÿ Williams en México?

El registro para la pre-venta para fans ya se encuentra abierto en el sitio web oficial de la artista. Si tu registro se completa con éxito y se determina que NO eres un bot, recibirás una liga con un código especial para acceder a la preventa el próximo jueves, 11 de junio, en punto de las 11:00 a.m. (hora local del venue). La venta para el público general será el viernes, 12 de junio, en punto de las 10:00 a.m.

¿Cuánto costarán los boletos para las nuevas fechas de Hayley Williams en México?

Se espera que los precios para la nueva fecha de Hayley Williams en el Auditorio Nacional sean iguales a los de la primera: de $1,227.50 a $2,405.50 pesos mexicanos, según la cercanía al escenario. Bajo esta línea, también se prevé que las entradas para Monterrey y Guadalajara tengan un precio similar.

Cabe mencionar que, a diferencia de la gira actual, “The Hayley Williams Show” no sólo se enfocará en la promoción de Ego Death at the Bachelorette Party, sino también en los dos álbumes previos de la artista: Petals for Armor (2020) y FLOWERS for VASES / descansos (2021).