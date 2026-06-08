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Shakira y Belinda sorprenden juntas en México antes del arranque de la Copa Mundial FIFA 2026™

La emoción por la Copa Mundial FIFA 2026™ ya se vive en México y dos de las artistas más queridas del público se unieron para empezar con los ensayos de la ceremonia inaugural desatando gran euforia entre sus seguidores.

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|Instagram: shakira

Escrito por: Dulce Olvera

A solo unos días de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, las redes sociales se han paralizado luego de que se revelara que Shakira y Belinda estuvieron juntas en México durante los ensayos para la ceremonia de inauguración que se realizará en el Estadio Ciudad de México el próximo 11 de junio para dar inicio a la gran fiesta del balompié donde se enfrentará México contra Sudáfrica.

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Mediante su cuenta de Instagram, Belinda posteó una historia donde se le ve hablando con Shakira, estas imágenes rápidamente comenzaron a causar revuelo ya que se ha demostrado que las artistas mantienen una relación cercana, respetuosa y llena de complicidad, pese a que sus carreras se han desarrollado en géneros y etapas distintas.

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|Captura de pantalla instagram belindapop

¿Cómo participará Shakira en la Copa Mundial de la FIFA 2026™?

La estrella colombiana ha destacado por tener una cercanía con el futbol debido a que ha participado en distintos temas musicales de la Copa Mundial de la FIFA™ y en esta ocasión llega una vez más para interpretar por primera vez “Dai Dai”, tema que forma parte del álbum oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Cabe recordar que la presencia de Shakira en la inauguración representa uno de los momentos más esperados del espectáculo, especialmente para quienes recuerdan sus icónicas participaciones.

¿Cómo será la participación de Belinda en la Copa Mundial de la FIFA 2026™?

En los últimos meses se había revelado que Belinda sería parte de las artistas encargadas de representar a México en la ceremonia inaugural demostrando parte de la cultura, música y la identidad mexicana frente a una audiencia global, pues recordemos que es un evento deportivo que estará bajo la mira de millones de personas.

Asimismo, la participación de la intérprete de “Luz sin gravedad” ha generado grandes expectativas entre sus seguidores, quienes consideran este evento como uno de los escenarios más importantes dentro de su carrera.

Además de Shakira y Belinda, el evento preve reunir a a figuras como Alejandro Fernández, J Balvin, Danny Ocean, Lila Downs, Maná y Los Ángeles Azules.

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