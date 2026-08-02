¿Nuevos proyectos? J Balvin cambia su foto de perfil y enciende los rumores

J Balvin es un cantante colombiano que se ha logrado posicionar fácilmente en el mundo de la música, en especial por sus canciones de reggaetón. Ahora todos los reflectores están sobre él, en especial al hacer un drástico cambio en su foto de perfil, ya que muchos usuarios resaltan que podría ser la llegada de nuevos proyectos.

J Balvin, quiere presentar a los latinos de forma positiva

Para que sepas más, te detallaremos todos los rumores que se han dado a conocer ante el cambio, un chisme que debes escuchar.

¿Qué pasó con J Balvin?

Recientemente, el perfil del cantante en Instagram con 49.3 millones de seguidores sorprendió a todos cuando hizo un cambio drástico de su foto de perfil, mostrando un aspecto más serio y con tonos neutrales, algo significativo considerando que siempre lo vemos con un look más colorido y llamativo.

Ante los hechos, los usuarios se han encargado de crear rumores de J Balvin; algunos resaltan que podría tratarse de nuevos proyectos o de un álbum completo, mientras que otros explican que no posiblemente no sea nada significativo, ya que anteriormente ha hecho ese cambio en su cuenta y no ha realizado lanzamientos. Hasta el momento, el cantante no ha aclarado nada sobre los hechos.

¿Cuál fue el álbum más reciente de J Balvin?

El álbum solitario más reciente de J Balvin sería "Mixteip" (2025), siendo el séptimo disco que sacó el artista. Otro de sus trabajos más recientes es OMERTA, pero es un proyecto musical que hizo junto a Ryan Castro, una experiencia audiovisual que en ciertos cines de Colombia se proyectó en mayo del 2026 durante una corta temporada.

Pero hace un par de días, se publicó el video musical oficial de "Dalmation", que formaba parte del álbum colaborativo con Ryan Castro. Por ahora, hay que esperar a que el cantante dé a conocer en sus redes sociales si tiene contemplados nuevos proyectos, logrando aclarar los rumores sobre el cambio de su foto de perfil.