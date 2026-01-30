J Balvin y MUNDIAL 2026: así interpretará “Jump” en la Copa del Mundo

El camino hacia la Copa Mundial de la FIFA 2026 no solo se mide en goles, sino también en la música. El colombiano J Balvin ha tomado las riendas de una de las reinterpretaciones más audaces de la década: "Jump", el himno inmortal que Van Halen popularizó en 1984.

Esta pieza es el corazón de la campaña global "Coca-Cola Bubbling Up", diseñada para calentar motores antes del pitazo inicial el próximo 11 de junio en los estadios de Estados Unidos, México y Canadá. Lo que podría haber sido un simple “cover”, se transformó en un experimento que une el rock con el pop latino contemporáneo.

¿Quiénes trabajarán al lado de J Balvin en la canción de la Copa Mundial de la FIFA 2026?

La sorpresa no radica únicamente en la elección del tema, sino en el equipo multidisciplinario con el que Balvin trabaja. Para honrar el legado de Eddie Van Halen, la producción sumó a Steve Vai, una leyenda de la guitarra que trabajó estrechamente con David Lee Roth, garantizando que el rock original se mantenga intacto.

A esta mezcla se une la percusión explosiva de Travis Barker, integrante de Blink-182, aportando una energía punk-pop. Por su parte, la cantautora Amber Mark asume las complejas líneas vocales que originalmente pertenecieron a Roth, inyectando una sensibilidad de soul y R&B que equilibra la potencia de J Balvin, quien le da el toque urbano.

¿Por qué versionar “Jump” para la Copa Mundial de la FIFA 2026?

Lanzada originalmente en diciembre de 1983, "Jump" alcanzó el número uno en el Billboard Hot 100 y se convirtió en el mayor éxito comercial de Van Halen. Por esa razón, esta nueva versión busca replicar ese impacto, funcionando como un puente cultural. Según los primeros reportes, la producción respeta los riffs icónicos, pero introduce arreglos modernos y ritmos multiculturales pensados para una audiencia joven que quizás no vivió la era del sintetizador de los 80.

Este lanzamiento es apenas la primera de tres piezas audiovisuales que se presentarán en los meses previos al torneo.

¿Cuáles son las canciones para la Copa Mundial de la FIFA 2026?

"Jump" se suma a otras apuestas como "Somos Más", el tema de interpretado por Emilia, Carlos Vives, Xavi y Wisin. Además, los rumores sobre una nueva canción de Shakira creada específicamente para el Mundial siguen creciendo.

