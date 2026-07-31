“Petal” significado de la nueva canción de Ariana Grande, letra completa y traducción al español
Ariana Grande está de regreso con el lanzamiento de Petal. Aquí te contamos el significado detrás de la canción, así como la letra y su traducción al español.
¡Ariana Grande está de regreso! Tras semanas de rumores y una que otra filtración en internet, la intérprete de “7 Rings” finalmente estrenó su nuevo álbum de estudio, “Petal”, acompañado de su segundo single, el cual le da el nombre al disco. Como era de esperarse, el sencillo se volvió viral en cuestión de horas y aquí te compartimos su significado, así como la letra completa y su traducción al español.
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Ariana Grande estrena “Petal”: Significado de la canción
Este nuevo sencillo cuenta con una metáfora muy clara sobre cómo las flores pueden florecer incluso en las condiciones más ásperas y volátiles, como el pavimento. Dicho esto, el significado de la canción puede interpretarse como la perspectiva de Ariana sobre el amor, la pérdida y la vida en general. De hecho, las flores han jugado un papel importante a lo largo de la trayectoria de Ari, por lo que no es sorpresa que la artista haya decidido nombrar su álbum y su segundo sencillo de esta manera.
Letra completa de “Petal” de Ariana Grande
[Verso 1]
Tryna feel something real to cry again
They say the artist needs tears to write again
[Pre-Coro]
'Cause all of my favorite stories end in some kind of catastrophe
But I don’t need someone to save me
'Cause this music and I will never die
[Coro]
It's such a fucked situation
Petal in the pavement
Just as long as she keeps getting it right
Heartbreak won’t bite here in paradise
This is such a convenient conflation
This record in rotation
Long as she gets the ovation each night
Heartbreak won't bitе, this is paradise
[Post-Coro]
I hear them all say, "Ooh, ooh-ooh, ooh-ooh, ooh-ooh" (Mm-mm, mm)
Thеy say, "Ooh, ooh-ooh, ooh-ooh, ooh-ooh" (Mm-mm)
[Verso 2]
Tell me who's to blame, is it the people or myself? Yep
But this time feels so very different
This is not a cry for help
A couple million for my thoughts, I've got plenty
But I am not the victim
Bitch, I'm practically drowning in my blessings
It's bye, this time for real
Tired of painting endless pictures of a life that isn't mine
Trying different boys on for size
If this is my curse, I'll let it ride, ride
[Pre-Coro]
’Cause all of my favorite stories end in some kind of catastrophe
But I don’t need someone to save me
'Cause this music and I will never die
[Coro]
It’s such a fucked situation
Petal in the pavement
Just as long as she keeps getting it right
Heartbreak won't bite here in paradise
This is such a convenient conflation
This record in rotation
Long as she gets the ovation each night
Heartbreak won't bite, this is paradise
[Post-Coro]
I hear them all say, "Ooh, ooh-ooh, ooh-ooh, ooh-ooh" (Mm-mm, mm)
They say, "Ooh, ooh-ooh, ooh-ooh, ooh-ooh" (Mm-mm)
I hear them all say, "Ooh, ooh-ooh, ooh-ooh, ooh-ooh" (Mm-mm, mm)
They say, "Ooh, ooh-ooh, ooh-ooh, ooh-ooh" (Mm-mm)
Traducción al español de “Petal” de Ariana Grande
[Verso 1]
Intento sentir algo por lo que valga la pena llorar
Dicen que el artista necesita lágrimas para escribir más
[Pre-Coro]
Porque todas mis historias favoritas terminan en algún tipo de catástrofe
Pero no necesito que alguien me salve
Porque esta música y yo nunca moriremos
[Coro]
Es una situación demasiado jodida
Hay un pétalo en el pavimento
Mientras ella siga haciéndolo bien,
El desamor no morderá aquí en el paraíso
Es una confusión demasiado conveniente
Este disco estará girando
Siempre y cuando ella reciba una ovación cada noche
El desamor no morderá, esto es el paraíso
[Post-Coro]
Los escucho a todos decir, "Ooh-ooh, ooh-ooh, ooh-ooh" (Mm-mm)
Y dicen, "Ooh-ooh, ooh-ooh, ooh-ooh" (Mm-mm)
[Verso 2]
Dime quién tiene la culpa, ¿la gente o mi fama? (Sí)
Pero esta vez realmente se siente muy diferente
Esto no es un grito de auxilio
Un par de millones por mis pensamientos
Tengo mucho, pero no soy una víctima
Prácticamente me ahogo en mis bendiciones
Es un adiós, esta vez de verdad
Cansada de imprimir fotos interminables de una vida que no es mía
Probando diferentes chicos para ver si me gustan
Si esta es mi maldición, la dejaré ser
[Pre-Coro]
Porque todas mis historias favoritas terminan en algún tipo de catástrofe
Pero no necesito que alguien me salve
Porque esta música y yo nunca moriremos
[Coro]
Es una situación demasiado jodida
Hay un pétalo en el pavimento
Mientras ella siga haciéndolo bien,
El desamor no morderá aquí en el paraíso
Es una confusión demasiado conveniente
Este disco estará girando
Siempre y cuando ella reciba una ovación cada noche
El desamor no morderá, esto es el paraíso
[Post-Coro]
Los escucho a todos decir, "Ooh-ooh, ooh-ooh, ooh-ooh" (Mm-mm)
Y dicen, "Ooh-ooh, ooh-ooh, ooh-ooh" (Mm-mm)
Los escucho a todos decir, "Ooh-ooh, ooh-ooh, ooh-ooh" (Mm-mm)
Oh, sí, oh, dicen, "Ooh-ooh, ooh-ooh, ooh-ooh" (Mm-mm)