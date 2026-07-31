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“Petal” significado de la nueva canción de Ariana Grande, letra completa y traducción al español

Ariana Grande está de regreso con el lanzamiento de Petal. Aquí te contamos el significado detrás de la canción, así como la letra y su traducción al español.

Petal de Ariana Grande
Letra, traducción y significado de “Petal” de Ariana Grande | Crédito: Instagram (@arianagrande)

Escrito por: Daniela Arvizu

¡Ariana Grande está de regreso! Tras semanas de rumores y una que otra filtración en internet, la intérprete de “7 Rings” finalmente estrenó su nuevo álbum de estudio, “Petal”, acompañado de su segundo single, el cual le da el nombre al disco. Como era de esperarse, el sencillo se volvió viral en cuestión de horas y aquí te compartimos su significado, así como la letra completa y su traducción al español.

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Ariana Grande estrena “Petal”: Significado de la canción

Este nuevo sencillo cuenta con una metáfora muy clara sobre cómo las flores pueden florecer incluso en las condiciones más ásperas y volátiles, como el pavimento. Dicho esto, el significado de la canción puede interpretarse como la perspectiva de Ariana sobre el amor, la pérdida y la vida en general. De hecho, las flores han jugado un papel importante a lo largo de la trayectoria de Ari, por lo que no es sorpresa que la artista haya decidido nombrar su álbum y su segundo sencillo de esta manera.

Letra completa de “Petal” de Ariana Grande

[Verso 1]

Tryna feel something real to cry again

They say the artist needs tears to write again

[Pre-Coro]

'Cause all of my favorite stories end in some kind of catastrophe

But I don’t need someone to save me

'Cause this music and I will never die

[Coro]

It's such a fucked situation

Petal in the pavement

Just as long as she keeps getting it right

Heartbreak won’t bite here in paradise

This is such a convenient conflation

This record in rotation

Long as she gets the ovation each night

Heartbreak won't bitе, this is paradise

[Post-Coro]

I hear them all say, "Ooh, ooh-ooh, ooh-ooh, ooh-ooh" (Mm-mm, mm)

Thеy say, "Ooh, ooh-ooh, ooh-ooh, ooh-ooh" (Mm-mm)

[Verso 2]

Tell me who's to blame, is it the people or myself? Yep

But this time feels so very different

This is not a cry for help

A couple million for my thoughts, I've got plenty

But I am not the victim

Bitch, I'm practically drowning in my blessings

It's bye, this time for real

Tired of painting endless pictures of a life that isn't mine

Trying different boys on for size

If this is my curse, I'll let it ride, ride

[Pre-Coro]

’Cause all of my favorite stories end in some kind of catastrophe

But I don’t need someone to save me

'Cause this music and I will never die

[Coro]

It’s such a fucked situation

Petal in the pavement

Just as long as she keeps getting it right

Heartbreak won't bite here in paradise

This is such a convenient conflation

This record in rotation

Long as she gets the ovation each night

Heartbreak won't bite, this is paradise

[Post-Coro]

I hear them all say, "Ooh, ooh-ooh, ooh-ooh, ooh-ooh" (Mm-mm, mm)

They say, "Ooh, ooh-ooh, ooh-ooh, ooh-ooh" (Mm-mm)

I hear them all say, "Ooh, ooh-ooh, ooh-ooh, ooh-ooh" (Mm-mm, mm)

They say, "Ooh, ooh-ooh, ooh-ooh, ooh-ooh" (Mm-mm)

Ariana Grande
|Imagen cortesía de BabyDoll Music

Traducción al español de “Petal” de Ariana Grande

[Verso 1]

Intento sentir algo por lo que valga la pena llorar

Dicen que el artista necesita lágrimas para escribir más

[Pre-Coro]

Porque todas mis historias favoritas terminan en algún tipo de catástrofe

Pero no necesito que alguien me salve

Porque esta música y yo nunca moriremos

[Coro]

Es una situación demasiado jodida

Hay un pétalo en el pavimento

Mientras ella siga haciéndolo bien,

El desamor no morderá aquí en el paraíso

Es una confusión demasiado conveniente

Este disco estará girando

Siempre y cuando ella reciba una ovación cada noche

El desamor no morderá, esto es el paraíso

[Post-Coro]

Los escucho a todos decir, "Ooh-ooh, ooh-ooh, ooh-ooh" (Mm-mm)

Y dicen, "Ooh-ooh, ooh-ooh, ooh-ooh" (Mm-mm)

[Verso 2]

Dime quién tiene la culpa, ¿la gente o mi fama? (Sí)

Pero esta vez realmente se siente muy diferente

Esto no es un grito de auxilio

Un par de millones por mis pensamientos

Tengo mucho, pero no soy una víctima

Prácticamente me ahogo en mis bendiciones

Es un adiós, esta vez de verdad

Cansada de imprimir fotos interminables de una vida que no es mía

Probando diferentes chicos para ver si me gustan

Si esta es mi maldición, la dejaré ser

[Pre-Coro]

Porque todas mis historias favoritas terminan en algún tipo de catástrofe

Pero no necesito que alguien me salve

Porque esta música y yo nunca moriremos

[Coro]

Es una situación demasiado jodida

Hay un pétalo en el pavimento

Mientras ella siga haciéndolo bien,

El desamor no morderá aquí en el paraíso

Es una confusión demasiado conveniente

Este disco estará girando

Siempre y cuando ella reciba una ovación cada noche

El desamor no morderá, esto es el paraíso

[Post-Coro]

Los escucho a todos decir, "Ooh-ooh, ooh-ooh, ooh-ooh" (Mm-mm)

Y dicen, "Ooh-ooh, ooh-ooh, ooh-ooh" (Mm-mm)

Los escucho a todos decir, "Ooh-ooh, ooh-ooh, ooh-ooh" (Mm-mm)

Oh, sí, oh, dicen, "Ooh-ooh, ooh-ooh, ooh-ooh" (Mm-mm)

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