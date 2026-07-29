ARMY llama al boicot de los Grammy 2027 tras la decisión de BTS: esta es la razón

Los Grammy 2027 podrían perder mucho el próximo año. Esto luego de que BTS anunciara que no inscribirá su álbum ARIRANG para competir en la próxima edición de los premios. Cuando los chicos dieron sus motivos, las ARMY, una vez más, han comenzado a organizarse para promover un boicot en redes sociales en contra de los premios. Recordemos que todo esto viene luego de la decisión de la Academia de la Grabación de crear una nueva categoría: Mejor Interpretación de Pop Asiático. La medida de inmediato comenzó a generar mucho ruido dentro de la industria musical.

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¿Por qué BTS decidió no participar en los Grammy?

La popular agrupación surcoreana emitió un comunicado que compartieron en Instagram donde los siete integrantes del grupo explicaban que su postura responde a una cuestión de principios y no a una falta de interés por los premios. Los chicos de BTS señalan que la música debe ser reconocida por su calidad artística y no por el idioma o la región de donde proviene.

“Esperamos que la música pueda ser escuchada y querida por lo que es, en lugar de dividirse por región o idioma”, expresó el grupo, agradeciendo además el respaldo constante de sus seguidores.

¿Por qué hace sentido el retiro de BTS?

La música que la agrupación crea, sin importar las barreras que puedan existir por el idioma, ha logrado cautivar al público de manera universal. Tan solo ARIRANG superó los 4.5 millones de copias vendidas y ya es considerado uno de los favoritos para recibir nominaciones. Para los artistas es difícil imaginar que su música deba reservarse para una sola región, cuando el mundo entero canta sus canciones.

Las ARMY se organizan y hablan de un boicot

En redes sociales ha comenzado a circular un folleto donde las ARMY piden organizarse para boicotear los Grammy 2027. Algunos seguidores invitan a otros fans a no seguir la transmisión oficial de la ceremonia y, en su lugar, participar en transmisiones organizadas por la comunidad como una forma de expresar su desacuerdo con la decisión de la Academia.

|ARMY BTS

Cabe mencionar que, por el momento, las iniciativas han sido independientes de la banda, pues BTS no ha salido a confirmar su apoyo a este movimiento.