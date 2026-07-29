Página oficial de los Grammy ELIMINA videos de BTS cantando “Butter” y “Dynamate” tras polémica decisión

Recientemente comenzó a generar dudas la presentación de “Butter” y “Dynamite”, las cuales aparentemente dejaron de estar disponibles dentro del sitio oficial de los Premios Grammy, lo que ha provocado toda una serie de reacciones entre la comunidad digital, los amantes de la música y los millones de seguidores de la boy band. ¿Pero qué se sabe en realidad del sucedido?

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¿Qué se sabe sobre la salida de “Butter” y “Dynamite” de la lista de reproducción de BTS?

De acuerdo con lo que se ha dado a conocer recientemente, la comunidad digital se percató de que las actuaciones de BTS con “Butter” y “Dynamite” aparentemente ya no se encuentran disponibles dentro de la lista de reproducciones oficial de los Premios Grammy. Esta situación ha generado diversas reacciones entre los internautas.

No obstante, es importante señalar que hasta ahora los representantes de los premios, no han salido a explicar abiertamente sobre el motivo de la supuesta ausencia del material musical de su plataforma digital. Dentro de los rumores más compartidos en redes, los usuarios advierten que la decisión podría haberse tomado después de que la banda surcoreana se negara a presentar sus canciones este año.