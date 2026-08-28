¿Va a llover para el concierto de Rosalía de HOY, 28 de agosto del 2026 en el Palacio de los Deportes? Esta es la información

La Motomami ofrecerá su penúltimo concierto en la Ciudad de México este viernes, 28 de agosto, como parte de su LUX Tour 2026. La cita es en el Palacio de los Deportes, al oriente de la capital. A continuación te compartimos el pronóstico del clima para el show de esta noche: ¿Lloverá para la presentación de Rosalía? ¿Necesitas alistar tu chamarra? ¡Aquí respondemos a tus dudas!

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¿Lloverá en el concierto de Rosalía de HOY, 28 de agosto? Pronóstico del clima

El penúltimo concierto de Rosalía en México se llevará a cabo este viernes, 28 de agosto, en el Palacio de los Deportes. El recinto está ubicado en Avenida Río Churubusco y Añil s/n, Colonia Granjas México, Alcaldía Iztacalco, al oriente de la Ciudad de México. Aquí la ubicación exacta:

De acuerdo con el pronóstico del clima, hay alta probabilidad de lluvia para la zona de Iztacalco hoy, especialmente en la tarde entre las 4:00 p.m. y las 6:00 p.m., por lo que te recomendamos irte bien abrigado, ya que los chubascos prevalecerán hasta el anochecer, aunque con menor intensidad. También te instamos a planear tu llegada con anticipación, ya que, debido a la hora y las lluvias pronosticadas, se espera una afluencia considerable en la zona.

El confesionario de Rosalia, una de las secciones más esperadas del show: ¿Quiénes se han presentado?

Como parte de su LUX Tour 2026, Rosalía ha integrado un segmento bastante popular, conocido como el “confesionario”. A través de este, la española invita a diversas celebridades para hablar sobre sus historias de amor fallidas, infidelidades y una que otra vergüenza. Hasta ahora, así luce su lista de invitadas tras su paso por México:



Yeri Mua

Michel Álvarez

Rivers

Kenia Os

Mon Laferte

Maria Bottle

¿Quién será la invitada de esta noche? ¡Hagan sus apuestas! Recuerda que aún queda un show más, pues la última presentación de Rosalía en México será el sábado, 29 de agosto, de igual manera, en el Palacio de los Deportes.