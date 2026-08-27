Rolling Stones lo confirma: Este es el top 10 discos que suenan mejor en vinilo, según lectores

Los discos de vinilo se mantienen más vigentes que nunca, pues estos, además de ofrecer una experiencia única para disfrutar de la música, se han vuelto preciadas piezas de colección, contando con discos que valen verdaderas fortunas hasta aquellos que ofrecen un sonido incomparable. Por ello, ahora te contamos el top 10 de los mejores discos de vinilo con el mejor sonido según Rolling Stone.

Ahora lee: Lanzan botas edición especial de ONE PIECE, precio y salida a la venta

Top 10 de los discos de vinilo que mejor se escuchan según Rolling Stone.

Para los melómanos, el escuchar vinilo es mucho más que reproducir música, pues este conlleva todo un ritual en donde se tiene que apreciar el álbum completo. Desde colocar la aguja hasta disfrutar de su arte y sonido, esta experiencia ofrece una actividad única, la cual puedes llevar al siguiente nivel con este top 10 de los discos de vinilo que ofrecen el mejor sonido, de acuerdo con la cuenta realizada por Rolling Stone.

10. Odelay — Beck: Este álbum ofrece una mezcla de rock y hip hop llena de detalles sobresalientes.

9. Harvest — Neil Young: Contando con guitarras acústicas, arreglos y una atmósfera única, todo su contenido suena especialmente bien de acuerdo con la en cuenta.

8. Kid A — Radiohead: Gracias a sus capas eléctricas y ambientes experimentales, este álbum se convierte en toda una experiencia inmersiva.

7. Loveless — My Bloody Valentine: La distorsión de las guitarras y sus densas texturas hacen que cada que se escucha se descubran nuevos sonidos.

6. Elephant — The White Stripes: Contando con un sonido discreto y crudo, este disco funciona especialmente para crear una atmósfera de álbum completo.

5. Yankee Hotel Foxtrot — Wilco: Este es un proyecto lleno de texturas, contrastes y detalles que se descubren con cada nueva reproducción.

4. Exile on Main St. — The Rolling Stones: Contando con una mezcla de rock, blues, country y gospel, convierte cada lado del vinilo en un viaje musical.

3. Kind of Blue — Miles Davis: Este clásico del jazz ofrece un álbum perfecto para sentarse y disfrutar sin interrupciones gracias a la mítica atmósfera que logra crear.

2. Pet Sounds — The Beach Boys: Contando con gran armonía y elaborados arreglos, este proyecto permite apreciar múltiples capas que impactan en lo sensorial.

1. The Dark Side of the Moon — Pink Floyd: Con grandes efectos instrumentales y una atmósfera inigualable, es escuchar este vinilo completo; envuelve todo el lugar en una sola experiencia multisensorial.

Es importante tomar en cuenta que, a pesar de que este top 10 cuenta con algunos de los mejores discos para escuchar en vinilo, de acuerdo con los lectores de Rolling Stone, es fundamental determinar que, en todo sentido, la experiencia completa solo se logra tomando en cuenta el estado del vinilo, la edición y, por supuesto, los componentes para su reproducción.