¿Tras la muerte de Frank Beard, la banda ZZ Top cancelará sus conciertos en México? Esto se sabe:

Este martes se dio a conocer el lamentable fallecimiento de Frank Beard, el baterista y miembro fundador de la mítica banda ZZ Top, dejando al mundo del Rock & Roll conmocionado, pues a través de las décadas, el músico logró forjar una leyenda sobre su obra.

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Si bien, la muerte de Frank ha afectado a una gran parte de la comunidad rockera, hay gran incertidumbre dentro de sus fanáticos aztecas, pues ZZ Top había confirmado una serie de conciertos en México como parte de su gira internacional “The Big One” / “The Elevation Tour” tras dos décadas de no pisar nuestro país, aunque sin dos sus músicos originales, no se saben los planes de la banda a futuro.

¿Cuál era la alineación original de ZZ Top?

Con una banda tan histórica como lo es ZZ Top, es común que los fans se encariñen con los miembros, aunque tristemente la banda se ha visto en la necesidad de suplir a algunos de sus músicos fundadores debido a que estos han muerto, tal como fue el caso de:

Lanier Greig quien tocaba el órgano y bajo desde 1969 y falleció en 2013; Dusty Hill en el bajo, voz, coros y teclado quien murió en 2021 y Frank Beard quien desde 1969 llevó la batería hasta este 2026, por lo que ahora únicamente queda Billy Gibbons en la guitarra, voz y coros, por lo que el futuro de la banda es un misterio a largo plazo.

¿Se cancelarán los conciertos de ZZ Top en México programados en 2026?

Aunque por ahora la noticia de la muerte de Beard está muy reciente y la banda no se ha dado tiempo y espacio para hablar sobre ella, todo parece indicar que ZZ Top sí mantendrá sus compromisos fijados en México pues estos dieron a conocer que cancelarían sus dos fechas de entre semana, aunque volverían a los escenarios para su compromiso en el festival Austin, Texas este mismo fin de semana.

Tras este anuncio se ha especulado que la banda podría seguir tocando como venían haciéndolo en los últimos tramos de esta gira internacional que llevó su trayectoria de medio siglo por varios países.

¿Cuándo son los conciertos de ZZ Top en México?

De acuerdo con el anuncio hecho hace varios meses, a falta de un comunicado especial, la banda se estaría presentando en:



Guadalajara, Auditorio Telmex - 09 de noviembre

Ciudad de México, Auditorio Nacional - 11 de noviembre

Auditorio Banamex, Monterrey - 13 de noviembre