Confirman la muerte del DJ Kavinsky: esto ocurrirá con su esperado concierto en México

Esta mañana se confirmó la muerte del DJ y productor francés Vincent Belorgey, mejor conocido como Kavinsky, a los 50 años de edad, el artista fue encontrado sin vida en su domicilio en París, Francia. De acuerdo con la Fiscalía parisina ya se encuentra abierta una carpeta de investigación para esclarecer las causas del fallecimiento.

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La triste noticia del deceso del música también ha causado conmoción en México, ya que contaba con una amplia base de fans, asimismo, porque el artista figuraba entre los actos principales del Festival Vaivén 2026, donde estaba programado para presentarse el próximo 17 de octubre. Tras confirmarse su repentina muerte los organizadores del evento no han emitido un comunicado oficial para informar si su actuación será sustituida por otro artista.

¿Qué es el Festival Vaivén 2026?

El Festival Vaivén que celebra su novena edición el próximo 17 de octubre se llevará a cabo en los Jardines de México, en Tehuixtla, Morelos, este evento es reconocido por ser uno de los más importantes en la música electrónica, indie y el synthpop. Asimismo, ha destacado por combinar conciertos con experiencias inmersivas, instalaciones artísticas y una gastronomía.

De acuerdo con publicaciones del festival a este evento acudirán Joji, ZHU, Madeon, Bob Moses y el propio Kavinsky, además de artistas como The Midnight, DRAMA, Clubz, Ralphie Choo, Juana Aguirre, Max Styler, Antdot y otros proyectos nacionales e internacionales. Hasta ahora, el festival mantiene sin cambios su programación tras la muerte del DJ francés.

¿Quién era Kavinsky?

Kavinsky alcanzó fama internacional gracias a “Nightcall”, tema incluido en la banda sonora de la película Drive (2011), protagonizada por Ryan Gosling, antes de dedicarse por completo a la música también trabajó como actor.

A lo largo de su carrera lanzó el álbum OutRun y colaboró con artistas como The Weeknd, además de compartir escenario con nombres como Daft Punk y Justice, aunque ya se consolidaba con su música, Kavinsky volvió a captar la atención mundial tras interpretar Nightcall durante la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de París en 2024.