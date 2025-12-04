Rosalía en México: cómo prepararse para la preventa de boletos y evitar que te ganen tu lugar

Con el anuncio del regreso de Rosalía a México, la expectativa por la preventa de boletos crece minuto a minuto. Y aunque conseguir un lugar puede volverse una carrera contrarreloj, una buena preparación marca la diferencia. Estos consejos te ayudarán a llegar listo a la preventa y aumentar tus posibilidades de asegurar tus entradas antes de que se agoten.

Este 2026, la Ciudad de México (CDMX ) será sede de varias presentaciones musicales, entre ellas el esperado concierto de la cantautora española. En cuanto a los tickets, la mayoría de estos eventos cuentan con preventas especiales para clientes de algunas instituciones bancarias. Por tal razón, deberás tener en cuenta algunos ítems previo a adquirirlos.

4 recomendaciones para la preventa del concierto de Rosalía

La fila virtual: es un tiempo de espera en el que los interesados en adquirir entradas tienen que mantenerse en una pantalla de carga esperando su turno. En el caso de Ticketmaster , este procedimiento solamente se activa cuando hay eventos de alta demanda. En esta oportunidad, las filas virtuales abrirán 30 minutos antes de la venta de los boletos . Se recomienda no abandonar la sala de espera para poder conseguir la oportunidad de obtener entradas. Sin embargo, estar allí no asegura que consigas boletos, todo depende del lugar en el que te encuentres y la demanda por el concierto.

Datos personales a la mano: el tiempo es oro durante la preventa y venta de conciertos, es por ello que se recomienda tener datos personales, como la tarjeta con la que se comprarán las entradas, a la mano para facilitar la compra. Asimismo, dentro de tu cuenta de la plataforma de venta de boletos puedes proporcionar algunos de tus datos para agilizar la compra.

Ten lista una cuenta: en algunas plataformas es necesario contar con una cuenta previa para acceder a la preventa o venta general de boletos. Para agilizar el proceso de la compra, es recomendable tener lista una cuenta en algunas plataformas de venta de tickets o verificarse como fanático para algunos eventos .

Evita que tus boletos sean liberados: es aconsejable que solamente utilices una página del navegador para la compra de boletos. Esta recomendación se debe a que si abres otra ventana del navegador para seleccionar y comprar entradas con Ticketmaster, la primera página que tenías abierta liberará tus boletos.

Esto se sabe del regreso de Rosalía a México

Hasta el momento, hay 4 fechas oficiales en 3 ciudades de México para conciertos de Rosalía:



15 de agosto de 2026 – Arena VFG, Guadalajara

– Arena VFG, Guadalajara 19 de agosto de 2026 – Arena Monterrey, Monterrey

– Arena Monterrey, Monterrey 24 de agosto de 2026 – Palacio de los Deportes, CDMX

– Palacio de los Deportes, CDMX 26 de agosto de 2026 – Palacio de los Deportes, CDMX

Los boletos se venderán a través de la aplicación y sitio web oficial de la boletera del evento. Estas son las fechas clave que debes tomar en cuenta:

