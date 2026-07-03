Rubén Albarrán de Café Tacuba enciende las redes con polémicas declaraciones: “Nunca fui fan de Soda Stereo, odiaba a los Rolling Stones”

Recientemente el vocalista de Café Tacuba, Rubén Albarrán, se presentó al podcast del compositor mexicano Javier Paniagua, el cual se enfoca en charlas con líderes y personas reconocidas dentro del ámbito musical. En la plática que ambos sostuvieron el destacado artista expresó que “Nunca había sido fan de Soda Stereo” razón por la que generó gran polémica en redes sociales y opiniones divididas entre el público.

¿Qué dijo Rubén Albarrán sobre Soda Stereo y Rolling Stones?

Rubén Albarrán expresó que en una ocasión se encontraba con Joselo Rangel, guitarrista de Café Tacuba, cuando ambos vieron el disco “Nada Personal” de Soda Stereo, mismo que les pareció sorprendente debido a su portada por lo que decidieron comprarlo, sin embargo pocos meses después la banda argentina integrada por Gustavo Cerati, el bajista Zeta Bosio y el baterista Charly Alberti tuvo su gran explosión de fama y muchos grupos musicales buscaban imitarlos por lo que Rubén decía “Qué asco”. Por otro lado, el intérprete del éxito “Eres” expresó que lo invitaron a ser parte de la gira “Soda Stereo” y que en las entrevistas que le realizaban le daba pena decir que nunca había sido fan de la banda originaria de Buenos Aires. De acuerdo con Albarrán nunca fue un gran admirador de los músicos argentinos debido a que “sus visiones artísticas estaban separadas”. Por otro lado, Rubén mencionó que cuando estudiaba bachillerato odiaba a los Rolling Stone, Elton John y Pink Floyd.

Las recientes declaraciones del artista mexicano han provocado una ola de comentarios en redes sociales donde diversos internautas se han pronunciado sobre la situación. “Lo escuchaba mucho pero no era fan”, “Creo que se perdió los mejores álbumes de Soda”, “Pues tiene toda la razón, el único disco de Soda diferente fue el primero”, “Dice que nunca fue fan, pero que tal, tocando con Cerati “, son solo algunos de los comentarios que se pueden leer en facebook.

¿Quién es Rubén Albarrán?

Rubén Albarrán es un reconocido músico, compositor y activista mexicano mayormente conocido por ser vocalista y líder de la banda de rock “Café Tacuba”. A lo largo de su carrera ha tenido 8 premios Grammy y ha colaborado con reconocidos artistas como Enanitos Verdes, Celso Piña, Control Machete, Inspector, María Barracuda, Calle 13 y Lila Downs. Algunos de los éxitos más grandes de Café Tacuba son “La Ingrata”, “Cómo te extraño mi amor”, “Eres”, “Aprovéchate”, entre otros.