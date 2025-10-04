¡INCREÍBLE! El día que Soda Stéreo tocó en una panadería de... ¡Ecatepec!

Con motivo de su nueva gira “Ecos” con la cuál la legendaria banda argentina Soda Stéreo llegará a México y reunirá a sus integrantes originales (sí, leíste bien), recordaremos la vez que se presentaron en una panadería de Ecatepec llamada “El Ángel”, en el Estado de México hace varias décadas.

Se sabe que Gustavo Cerati, Zeta Bosio y Charly Alberti recorrieron cada rincón del mundo con su música, donde desde la década de los 80’s marcaron un antes y después en el rock iberoamericano, aunque cuando nos referimos que tocaron por todos lados, también hablamos de una panadería en el Estado de México.

¿Cómo ocurrió el concierto de Soda Stéreo en Ecatepec?

Fue hace más de 33 años, cuando Soda Stéreo llegó a México durante su gira “Dynamo”, donde se presentaron en los escenarios más destacados del centro y norte del país por aquella época, pero durante el final de su estadía en tierras aztecas, la banda recibió una propuesta poco común de ofrecer un concierto extra.

Este imprevisto concierto sería en San Cristóbal, Ecatepec, donde el dueño de una panadería pudo costear a Soda Stéreo para presentarse en los XV años de su hija en el patio de su local el 21 de marzo del ya lejano 1993.

Aunque esta anécdota parezca una de las que tu tío con tres alcoholes se inventa, ha sido confirmada por algunos miembros del equipo de aquella gira como Wady Rodríguez, el iluminador de los shows, quien asegura que fue épica.

A finales de marzo de 1993, Soda Stereo se presentaba en Ecatepec de Morelos, Estado de México. Última presentación de la Gira interrumpida de Dynamo. pic.twitter.com/0rsLB0k2TD — Soda Stereo MX (@SodaStereo_Mx) March 27, 2018

¿Qué más se sabe sobre el concierto Soda Stéreo en la panadería “El Ángel” de Ecatepec?

Aunque la banda creía que se trataba de una broma, el chófer les indicó que habían llegado al lugar indicado, y para sorpresa de Cerati, Zeta Bosio y Charly, la panadería ubicada en San Cristóbal era su próximo recinto.

De acuerdo con los relatos, los camerinos de la banda eran las mismas habitaciones de la familia del dueño de la panadería, quienes tenían su negocio junto a su casa y que el escenario era una tarima protegida con una lona.

Se dice que el grupo tenía que cruzar la panadería donde clientes se encontraban comprando para poder llegar al escenario, en lo que fue un concierto único, el cuál los afortunados de celebrar estos XV años pudieron vivir.

Aunque podría parecer un concierto poco llamativo para Soda Stéreo quienes ya eran una banda internacional, miembros de esa gira dicen que fue uno de sus mejores conciertos y sobre todo de los mejores cierres que pudieron haber tenido por lo íntimo que fue.