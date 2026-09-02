OFICIAL: Scorpions pospone TODOS sus conciertos en México: ¿qué pasará con los boletos?

Este miércoles 2 de agosto los fans de Scorpions fueron sorprendidos con una importante noticia relacionada con su presentación en México, pues apta tendrán que guardar por un tiempo más las ganas de cantar a todo pulmón Wind of Change y Still Loving You, ya que la banda alemana confirmó que sus conciertos en el país azteca que se realizarían este mes de septiembre fueron pospuestos para el próximo año.

Ante esta noticias que se da a pocos días de que la banda llegara al país como parte de su gira Coming Home-60 Years of Scorpions con la que celebra maps de seis décadas de trayectoria muchos seguidores se han cuestionado el por qué de esta decisión, a lo que la promotora solo se enfocó en revelas que este cambio repentino de planes se debe a “circunstancias imprevistas” y destacó que es que no se trata de una cancelación definitiva, sino de una reprogramación.

¿Cuándo serán los nuevos conciertos de Scorpions en México?

Los tres conciertos que estaban previstos para septiembre de este año ya tienen nuevas fechas para 2027, así que toma nota por que la mayoría se realizarán casi dentro de un año.

La primera presentación programada en Guadalajara será el próximo 27 de agosto de 2026, mientras que en Ciudad de México se realizará el 30 del mismo mes y finalmente su concierto en Monterrey se llevará a cabo el 2 de septiembre.

El cambio representa una espera de casi un año para quienes ya tenían todo preparado para ver a la banda en vivo. La gira continuará bajo el concepto Coming Home – 60 Years of Scorpions, una celebración especialmente importante para una agrupación que ha convertido canciones como Rock You Like a Hurricane, No One Like You, Send Me an Angel, Still Loving You y Wind of Change en clásicos del rock.

¿Qué pasará con los boletos de Scorpions?

Aquí llega la parte que más preocupa a los fans: los boletos que ya fueron comprados seguirán siendo válidos para las nuevas fechas. Es decir, quienes decidan esperar hasta 2027 no tendrán que comprar una nueva entrada ni realizar un cambio de boleto ya que para esas fechas el accesos aún se mantendrá vigente.

Sin embargo, si eres del público que no quiere esperar puedes pedir un reembolso a través de la boletera esto si se hizo la compra digital y si se hizo en taquilla, los usuarios deberán acudir al mismo lugar donde realizaron la compra para solicitar la devolución. El proceso comenzará el lunes 7 de septiembre de 2026.