ÚLTIMA HORA: Sophia abandona KATSEYE a seis meses de la salida de Manon; esta es la razón

Malas noticias para los fans de KATSEYE. A seis meses de darse a conocer la salida de Manon, la agrupación anuncia el descanso temporal de otra de sus integrantes: Sophia Laforteza. La artista de 23 años se tomará una pausa para enfocarse en su bienestar y salud mental. La noticia se dio a conocer a través de un comunicado compartido vía redes sociales.

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“Lamentamos mucho comunicarles que Sophia no podrá participar temporalmente en las próximas actividades promocionales”, se lee en el comunicado emitido por la agrupación. “Entendemos las ganas que tenían los EYEKONS de verla en el escenario, pero es fundamental priorizar su salud mental y bienestar”.

¿Por qué Sophia se tomará un descanso de KATSEYE?

De acuerdo a lo explicado en el escrito, la decisión se tomó luego de consultar “con profesionales médicos”, quienes recomendaron a la artista descansar y recibir atención médica continúa para garantizar su recuperación. “Si bien Sophia está ansiosa por actuar junto a sus compañeras, la salud, la seguridad y el bienestar a largo plazo de nuestras artistas siempre serán nuestra máxima prioridad”; se lee en el comunicado.

Por su lado, Sophia compartió un mensaje en Instagram en el que explicó a sus seguidores que no se trató de una decisión fácil de tomar, pero que está aprendiendo a poner primero su salud. “Me doy cuenta de que si no cuido mi mente y mi cuerpo ahora, no podré seguir haciendo lo que más me gusta durante mucho tiempo”, explicó la neoyorquina, quien también aprovechó para agradecer el apoyo de los fans, además de prometer “trabajar lo más duro posible para superar esto, recuperarse adecuadamente y volver más fuerte”.

¿Cuándo volverá Sophia a KATSEYE?

Según se ha informado, HYBE hará una reevaluación de su estado en septiembre y, según lo que se determine, compartirán una actualización con los fans sobre si la artista vuelve a las actividades con la agrupación o si sigue bajo reposo.

Comunicado de la salida de Sophie de KATSEYE | Crédito: Instagram (@katseyeworld)

La salida de Sophia se produce seis meses después del hiatus de Manon

Sophia se convierte en la segunda integrante de KATSEYE en tomar un descanso de la agrupación en los últimos seis meses, pues los EYEKONS siguen a la espera de alguna novedad en torno a Manon, la estrella suiza que se ausentó del grupo en febrero. Según se informó en aquel entonces, su salida también se produjo para “enfocarse en su salud y bienestar”. Desde entonces, no se han dado noticias sobre su evolución o estado actual.