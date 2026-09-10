¡Es OFICIAL! Stevie Wonder celebra 50 años de un disco legendario y regresa con nuevas giras: Esto es lo que debes saber

Recientemente, el icono de la música Stevie Wonder anunció una gira de 18 fechas con la que planea celebrar los 50 años de Songs in the Key of Life, el que es uno de sus discos más importantes. De acuerdo con lo que se ha dado a conocer, la gira comenzará el próximo 13 de octubre en Reino Unido y, por ahora, solo se llevará a cabo en Europa y Estados Unidos.

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¿Qué se sabe sobre la recién anunciada gira de conciertos de Stevie Wonder?

De acuerdo con lo que se ha dado a conocer, la gira mundial "Songs in the Key of Life Performances – 50th Anniversary Tour" de Stevie Wonder contará con al menos 18 conciertos divididos en dos etapas, la primera que se espera del 13 de octubre al 1 de diciembre del 2026 y que tendrá presentaciones en Reino Unido, París, Ámsterdam, entre otros.

La segunda etapa se llevará a cabo en los Estados Unidos, comenzando el 19 de diciembre del 2026 con presentaciones esperadas para Nueva York, Chicago, Washington D. C., Detroit y Los Ángeles. En cuanto al costo de las entradas, la venta pública comenzó el día de hoy, 10 de septiembre del 2026, por plataformas oficiales con costos que van de los 198 a los 328 dólares.

¿Qué es el Songs in the Key of Life de Stevie Wonder?

Songs in the Key of Life de 1976 es considerada como la obra obra maestra absoluta de Stevie Wonder, quien a su vez es considerado como uno de los músicos más influyentes y de la historia. El álbum doble más un EP de cuatro canciones (21 temas en total) representó la cúspide del soul, funk, jazz, pop, R&B, gospel y soul progresivo, de acuerdo con expertos. Dentro de este icono, Stevie escribió, produjo, arregló y tocó casi todos los instrumentos del proyecto, rodeándose además de leyendas invitadas como Herbie Hancock y George Benson.