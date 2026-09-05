América vs. Tijuana: hora EXACTA de transmisión del partido de la Liga BBVA MX para verlo en Estados Unidos

Este próximo miércoles 9 de septiembre del 2026, el América se enfrentará al Tijuana en lo que será uno de los encuentros más esperados de la Jornada 7 del Apertura 2026, encuentro que fue programado para disputarse en punto de las 21:00 horas (tiempo del centro de México).

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¿A qué hora ver el partido entre América y Tijuana desde los Estados Unidos?

Es importante tomar en cuenta que el partido de la Jornada 7 de la Liga MX entre el América y el Tijuana se pospuso de manera oficial debido a la participación del Club América dentro de las finales de la Leagues Cup, por lo que el encuentro que estaba planeado para este sábado 5 de septiembre se cambió para el próximo miércoles 28 de octubre del 2026. Para el caso de México, el juego se tiene programado para las 21:00 horas (tiempo del centro de México). Pero si buscas conocer los horarios para ver desde los Estados Unidos, esto es lo que debes saber:

Hora del Pacífico (PT) - 6:00 PM para Los Ángeles, San Francisco, Seattle, Las Vegas.

Hora de la Montaña (MT) - 7:00 PM para Denver, Phoenix, Salt Lake City, El Paso.

Hora del Centro (CT) - 8:00 PM para Chicago, Houston, Dallas, Dallas-Fort Worth, San Antonio.

Hora del Este (ET) - 9:00 PM para Nueva York, Miami, Miami Beach, Atlanta, Washington D.C.

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