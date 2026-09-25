Taylor Swift y TODO lo que debes saber del nuevo premio que recibirá en los VMAs, ¿qué significa y por qué es tan importante?

De acuerdo con lo que se ha dado a conocer, la cantautora Taylor Swift será reconocida con el Artist Director Honors, el primer reconocimiento de este tipo entregado por los MTV VMAs. ¿Pero de qué se trata este icónico reconocimiento que será entregado por primera vez?

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¿Qué es el Artist Director Honors, premio que será entregado a Taylor Swift?

Es importante tomar en cuenta que el Artist Director Honors es un nuevo reconocimiento creado por MTV y CBS para la edición de los VMAs 2026. Galardón que fue diseñado para reconocer a músicos innovadores que asumen el rol de directores detrás de cámaras dentro de los videos musicales. Dentro de este contexto, la artista Taylor Swift será la primera persona en la historia en recibir esta distinción.

Es importante destacar que, al asegurar este premio, Taylor Swift alcanzará las 31 estatuillas Moon Person, con lo cual romperá el empate de premios que mantenía con Beyoncé para consolidarse oficialmente como la artista más premiada en la historia de los VMAs.

¿Qué se sabe sobre los premios VMAs 2026?

Es importante destacar que los MTV Video Music Awards (VMAs) 2026, se celebrarán este domingo 27 de septiembre dentro del Peacock Theater de Los Ángeles. Se espera que el evento esté conducido por Snoop Dogg, mientras que la gala estará liderada por Madonna, quien encabeza las nominaciones con 13 candidaturas. Además, será Madonna quien abrirá el show en su primera presentación en los VMAs en 23 años, seguida de cerca por Taylor Swift con 11 menciones.

Dentro de los momentos que más se esperan de la noche, se espera que Nirvana reciba el prestigioso Video Vanguard Award, mientras que Taylor Swift estrenará a nivel mundial el video musical de su nuevo sencillo "Patient Zero". Además, se esperan diversos tributos a leyendas de la música como George Michael y Dolly Parton.