The Life of a Showgirl de Taylor Swift: Fechas EXACTAS en las que estará en disponible en cines la película “Taylor Swift The Official Release Party of a Showgirl”
¡No te pierdas estas 72 horas de Taylor Swift en la pantalla grande! Aquí todo o que debes de saber sobre “Taylor Swift The Official Release Party of a Showgirl”
Este viernes 03 de octubre por fin pudimos escuchar el nuevo disco de Taylor Swift, “The Life of a Showgirl”, el cuál ha detenido todo para swifties del mundo, pues se trata de uno de los lanzamientos más importantes del año y hay quienes lo consideran, de la década.
Ante tanta emoción, este nuevo lanzamiento de Taylor Swift ha resultado en todo un movimiento, pues “The Life of a Showgirl” llegará a cines como parte del release party el cuál solamente estará disponible en cines este fin de semana.
¿Qué días estará la película de Taylor Swift “The Life of a Showgirl” en cines?
Los únicos días que se podrá ver el “Taylor Swift The Official Release Party of a Showgirl” en la mayoría de los cines de México serán este viernes 03, sábado 04 y domingo 05 de octubre, en lo que será un fin de semana único, pues este evento reunirá a todos los fans de la cantante por 72 horas.
Una vez que pase el primer fin de semana de octubre no se podrá volver a ver en cines este “Taylor Swift The Official Release Party of a Showgirl”, por lo que esta podría ser una oportunidad única.
Boletos, precios y cines ¿Dónde ver la película de Taylor Swift?
Esta proyección del “Taylor Swift The Official Release Party of a Showgirl” se podrá vivir tanto en los cines más populares del país. Los boletos ya están disponibles en las páginas oficiales y las apps.
Los boletos tienen un mismo costo general, el cuál es de $149 pesos. Sin importar en donde se compre, por lo que te recomendamos darte prisa para formar parte de este evento y prestar atención a los horarios.
Tonight all these lives converge here— Taylor Swift (@taylorswift13) October 3, 2025
The mosaics of laughter and cocktails of tears
Where fraternal souls sing identical things
And it’s beautiful
It’s rapturous.
It is frightening.
———
I can’t tell you how proud I am to share this with you, an album that just feels so right. A… pic.twitter.com/jIEG65ptR6
¿Por qué es tan importante “The Life of a Showgirl”?
Este álbum número 12 de la cantautora ha llenado de muchas expectativas a su fandom, quienes en estas primeras horas tanto ellos como la crítica especializada ha declarado este disco como uno de los mejores de su trayectoria.
Para este nuevo álbum, Taylor Swift no colaboró con Jack Antonoff, con quien lanzó Folklore y Midnights, y regresó con Max Martin, productor con presentó algunos de sus mayores éxitos del pop.