Conciertos GRATIS en CDMX por el Vans Warped Tour: bandas confirmadas, firma de autógrafos y fechas

La tan esperada primera edición del Vans Warped Tour México está por llegar. Para elevar el hype, el festival ha unido fuerzas con el Bazar de Bandas, dando como resultado un día completo de merch, conciertos y firmas de autógrafos completamente GRATIS. Aquí te compartimos TODOS los detalles: artistas confirmados, lugar y fecha.

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Conciertos GRATIS por el Vans Warped Tour

Las agrupaciones que se presentarán GRATIS en CDMX por el Bazar de Bandas son: Gula Bengala, Las Decapitadas, San Venus, May Sunday, Bunyans, Pedro el Lobo e Insite. De momento, estos son TODOS los actos confirmados, aunque se espera que más artistas se vayan sumando al line-up en los próximos días.

Firmas de autógrafos

El evento también contará con un espacio destinado a firma de autógrafos. Los artistas que serán parte de esta breve convivencia con fans incluye a Los Viejos, La Bande-Son Imaginaire, Thermo, Monte Carlo, Rubytates, Allison, Chucho Rivas y Lola Club.

¿Cuándo y dónde es el Bazar de Bandas?

La cita es el próximo 16 de agosto en el Pabellón Oeste del Palacio de los Deportes, ubicado en la Calle Añil 467, Granjas México, alcaldía Iztacalco. El recinto está situado específicamente en la Puerta 5 del Palacio de los Deportes.

¿Cuándo es el Vans Warped Tour México?

La primera edición del Vans Warped Tour México se llevará a cabo el 12 y 13 de septiembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Además de un cartel digno de la escena, el evento también contará con demostraciones de skate, carpas para firma de autógrafos, activaciones y mucha merch oficial.

Vans Warped Tour: cartel completo

Entre las bandas confirmadas para la primera edición del Vans Warped Tour en México se encuentra All Time Low, Alkaline Trio, Bowling for Soup, División Minúscula, Jimmy Eat World, Say Ocean, Simple Plan, The Devil Wears Prada, Taking Back Sunday, y The Maine, por mencionar algunas. Aquí te compartimos el cartel completo:

Recuerda que los horarios no se revelan sino hasta el día del festival, pues justo esa es la magia del evento: hacer que se genere la misma expectativa para todas las bandas del cartel.