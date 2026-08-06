Premios Grammy NIEGAN venganza en contra de BTS, explican por qué eliminaron sus presentaciones de plataformas oficiales

Tras la polémica generada entre BTS y los premios Grammy. La Recording Academy negó que la eliminación de algunas presentaciones de BTS de sus plataformas oficiales haya sido una represalia por la decisión del grupo de no participar en el proceso de los Grammy 2027.

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¿Qué fue lo que dijeron los premios Grammy sobre la polémica con BTS?

De acuerdo con lo que se ha dado a conocer, la Recording Academy negó que la salida de algunas de las presentaciones de BTS de sus plataformas oficiales se debiera a algún tipo de represalia tras darse a conocer que la agrupación decidió NO participar en el proceso de los Grammy 2027.

De acuerdo con la institución, no existe una acción de venganza contra la banda. No obstante, los fans de la agrupación continúan generando especulaciones sobre cuál es el verdadero motivo de lo que ocurre entre la institución y la agrupación.

¿Cuál es la polémica que existe entre los premios Grammy y BTS?

Es importante señalar que la polémica entre BTS y los Premios Grammy se originó cuando la Academia de la Grabación creó la categoría de Mejor Interpretación de Música Pop Asiática.

En respuesta, el grupo surcoreano anunció que no postulará su música para los premios, al considerar que esta división por región o idioma funciona como una forma de segregación en lugar de inclusión global. Poco después, algunas de sus participaciones desaparecieron de las plataformas digitales de la institución.