Familia de Pérez Hilton ROMPE EL SILENCIO, esto dijeron sobre su estado de salud a través de un comunicado oficial: “Nuestra familia está centrada en su bienestar”

Tras darse a conocer el estado de salud de Pérez Hilton y las crecientes preocupaciones por parte de seguidores y allegados, la familia del bloguero ha lanzado un comunicado oficial en donde agradecen el apoyo recibido, confirmando que el comunicador se encuentra recibiendo atención médica. No obstante, la familia solicita prudencia, pues advierte que todos los esfuerzos están en la recuperación de Pérez Hilton.

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¿Qué se sabe sobre el comunicado de la salud de Pérez Hilton?

De acuerdo con lo que se ha dado a conocer, el comunicado oficial agradece a quienes han expresado su preocupación por el estado de salud del comunicador:

"Estamos profundamente agradecidos por la abrumadora muestra de amor, apoyo y oraciones". Señalo la familia.

No obstante, la familia confirmó que Pérez Hilton se encuentra recibiendo atención médica, y advirtieron que, por ahora, la prioridad de la familia es solo el bienestar del bloguero.

"Les pedimos amablemente que respeten la privacidad de Pérez, así como la de su familia, durante este momento difícil". Señalo el comunicado.

Para colimitar, se ha mencionado que la familia buscará mantener informados a todos en cuanto sea posible. "Gracias por su compasión, comprensión y continuo apoyo", concluyeron.

¿Quién es Pérez Hilton y cuál es su estado de salud?

Mario Armando Lavandeira Jr., mejor conocido como Pérez Hilton, es un famoso bloguero, presentador y columnista de espectáculos de origen cubano, quien saltó a la fama internacional a mediados de la década de los años 2000 gracias a su sitio web de nombre homónimo a su alter ego.

Recientemente, se dio a conocer que el presentador se encuentra hospitalizado bajo evaluación médica tras sufrir una severa crisis de salud mental. Por ahora, su estado se reporta en cuidado y no se han dado más detalles sobre lo ocurrido.