Nuevo tráiler de EA Sports FC 27 muestra IMPRESIONANTE cameo que llenará a todos de nostalgia, ¿de qué se trata y cuándo se lanza el videojuego?

En las últimas horas, el nuevo tráiler de EA Sports FC 27 ha comenzado a ser tendencia dentro de la comunidad gamer, pues se reveló un inesperado cameo que despertó la nostalgia de quienes han disfrutado del clásico juego a lo largo de los años. Esto tras revelarse el regreso oficial de Alex Hunter. Por ello, aquí te contamos todo lo que debes saber sobre el estreno, precio y secretos de la llegada del nuevo EA Sports FC 27.

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¿Qué se sabe del nuevo tráiler del EA Sports FC 27?

Recientemente se compartieron nuevas imágenes sobre el regreso de Alex Hunter, un querido personaje de la saga. Dentro del primer tráiler oficial del EA Sports FC 27, se puede observar el novedoso mundo abierto interactivo conocido como Grounds", donde los jugadores podrán explorar tres distritos culturales y jugar futbol callejero.

Welcome to The World's Game in #FC27, launching September 25.



Experience a football playground in The Grounds, feel greater control with community-driven gameplay updates, and enjoy all-new features across every mode. Pre-order #FC27 now: https://t.co/z9UfIl9X7M pic.twitter.com/Ys5lLAvChS — EA SPORTS FC (@EASPORTSFC) July 23, 2026

Además, dentro de este avance se pueden observar a figuras como Mbappé y Alex Hunter. Además de mecánicas nuevas y rediseñadas para mejorar la experiencia de juego. El cual protagonizó "El Camino", el añorado modo historia de la saga, el cual estuvo presente dentro de las ediciones de FIFA 17, FIFA 18 y FIFA 19.

¿Quién es Alex Hunter?

Alex Hunter es un futbolista ficticio de origen inglés, el cual, dentro de la trilogía, los jugadores eran capaces de controlar su camino desde sus inicios dentro de las academias de futbol hasta su consagración como jugador dentro de la Premier League o la MLS.

El personaje creado por EA Sports como el protagonista principal del modo cinematográfico fue interpretado por el actor británico Adetomiwa Edun. Y es ahora que lo vemos regresar en un breve cameo, aunque se desconoce si será posible ocupar al jugador dentro de los partidos o en algún modo de juego.