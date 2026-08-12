TODO lo que debes de saber sobre el exclusivo control de Gears of War E-Day: Precio y lanzamiento en México y Latinoamérica

Este miércoles tenemos buenas noticias para la comunidad gamer, pues Xbox hizo oficial el lanzamiento de un control especial que celebra a una de sus franquicias exclusivas más destacadas de todas, pues en esta ocasión Gears of War ha sido la elegida.

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De manera sorpresiva, Xbox y Microsoft anunciaron el lanzamiento de un control inalámbrico con grandes detalles moldeados en 3D y grabados con láser donde destacan las grietas rojas intensas creadas con el poder de un E-hole en erupción (un agujero de emergencia o Emergence Hole, el cuál es una abertura en el suelo creada por la Horda Locust de Gears of War el cuál sirve como túnel para que los monstruos salgan a la superficie y ataquen.

¿Cuándo sale el control de Gears of War E-Day y qué precio tiene?

Este control inalámbrico tendrá un precio de 89 dólares, mismo que podría rondar entre los $1,700 y los $1,900 pesos mexicanos, lo que podría depender del proveedor y los cargos de envío.

Se espera que este limitado “mando” llegue a tiendas de México y Latinoamérica el próximo miércoles 30 de septiembre, días antes del lanzamiento del título de Gears of War E-Day que promete ser uno de los videojuegos del año, donde Activision y The Coalition han logrado emocionar a los fans de la saga.

Gear up and stand ready 🎮🔥



Prepare to fight through the chaos of Emergence Day with Gears of War: E-Day Limited Edition XBOX Wireless Controllers: https://t.co/Q0nGOj9UuO pic.twitter.com/tcDnjAFUSr — XBOX (@XBOX) August 12, 2026

¿Cuándo sale el Gears of War E-Day?

Desde hace meses se confirmó que esta nueva entrega de Gears of War llegará este martes 06 de octubre de 2026, en lo que se espera sea uno de los mejores títulos de la franquicia, pues tras 7 años de espera “E-Day” podría ser un gran regreso.

Dentro de esta historia se sabe que será una precuela centrada en el Día de la Emergencia, uno de los eventos más importantes dentro de este universo pues es el día en que la horda de monstruos Locust sale por sorpresa desde el subsuelo para atacar a la humanidad en el planeta Sera.