GTA 6: Estas son todas las canciones que suenan en el nuevo tráiler extendido

El nuevo avance de GTA 6 le ha volado la cabeza a los fanáticos con todos los detalles que presentó Rockstar de 27 minutos. Pero no solo llaman la atención las mecánicas, trama, personas y demás; la música es otra de esas pequeñas cosas que enamoran de este juego. En el avance pudimos escuchar a artistas como Phil Collins, Def Leppard, Depeche Mode, Sexyy Red y Lil Wayne, quienes acompañaron cada una de las hazañas de los protagonistas. El material reúne géneros muy diferentes, desde rap y hip hop hasta música latina, rock y pop. Antes de repasar cada una de las canciones, recuerda que, si no pudiste ver el avance, llegará a YouTube a las 19:00 horas del 27 de agosto.

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¿Qué canciones aparecen en el tráiler extendido de GTA 6?

Prepárate, porque la lista es larga. Algunas canciones son más conocidas que otras, pero es muy probable que después de este tráiler tengan un boom gracias a algo conocido como el “efecto GTA” (canción que se escucha en el juego, aumenta sus reproducciones).

La lista completa de canciones:



Birdman ft. Lil Wayne — Pop Bottles

Sexyy Red — Pound Town

Kodak Black — Skrilla

The Bellamy Brothers — Let Your Love Flow

Def Leppard — Love Bites

Depeche Mode — People Are People

Captain & Tennille — But I Think It's a Dream

!!! — Off the Grid

Prefab Sprout — Cars and Girls

Cliff Richard — Devil Woman

Chimbala ft. Omega — Se Me Nota (Agárrame)

Phil Collins — Against All Odds (Take a Look at Me Now)

Elderbrook ft. Bob Moses — Inner Light

La música latina se hace presente en el nuevo gameplay de GTA 6

Cabe resaltar que la música latina se hace presente en esta entrega. La canción que aparece es de Chimbala y Omega, titulada “Se Me Nota (Agárrame)”. Su presencia destaca en el repertorio musical y da mucha personalidad a la identidad sonora del gameplay.

¿Cuándo llega GTA 6?

Otra buena noticia es que Grand Theft Auto VI mantiene su lanzamiento para el 19 de noviembre de 2026 en PlayStation 5 y Xbox Series X|S.