GTA 6: el mundo abierto que todos esperábamos y todas las novedades del avance extendido

El avance extendido es tan bello que podría hacerte llorar de la emoción. Rockstar Games nos presenta un mundo abierto enorme, mucho más denso y lleno de actividades de las que te podrías imaginar. El gameplay nos permitió conocer a los jugadores las nuevas mecánicas de Jason y Lucia, el sistema de combate, las persecuciones policiales y la enorme cantidad de contenido disponible en Vice City y el estado de Leonida. Lo mejor de todo es que, si tienes un PS5, lo que ves es lo que tendrás, pues el juego fue capturado en mecánicas de Jason y Lucia, el sistema de combate, las persecuciones policiales y la enorme cantidad de contenido disponible en Vice City y el estado de Leonida.

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¿Qué tan grande será el mapa de GTA 6?

El proyecto resulta bastante ambicioso, pero parece cumplir a la perfección. Y es que parece que el mapa no solo será grande, sino que además el recorrido se convertirá en un lugar donde podrás descubrir cosas nuevas. Rob Nelson, codirector de Rockstar North, explicó que GTA 6 continúa el enfoque que comenzó con Red Dead Redemption 2, es decir, que busca crear situaciones emergentes que no necesariamente aparecen marcadas con un icono en el mapa.

Todo pinta para que este GTA 6 cumpla el sueño de todos los fans de los mundos abiertos, pues nos permitirá explorar, encontrar recompensas o alejarnos a descubrir rincones nuevos lejos de la misión principal.

¿Qué novedades tendrá Vice City?

La tecnología permitió a Rockstar Games traer varios avances relacionados con los NPC del juego. El equipo desarrolló un sistema que permite modificar las animaciones de los personajes en tiempo real; esto se traduce en habitantes de diferentes alturas, complexiones y maneras distintas de moverse y expresarse.

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¿Qué se puede hacer en GTA 6?

El gameplay también nos dejó en claro que en Grand Theft Auto VI tendremos mucho más que simples misiones y persecuciones. Y es que nuestros protagonistas, Jason y Lucia, podrán participar en actividades como baloncesto, buceo, kayak, ejercicio, carreras de rally, motociclismo y visitas a clubes, además de explorar distintos espacios de Vice City. Incluso la interacción con redes sociales será parte de las actividades del universo del juego.

¿Cómo funcionarán Jason y Lucia?

Los protagonistas serán una de las piezas centrales que harán que todo esto funcione. El jugador podrá cambiar entre Jason y Lucia, incluso cuando se encuentren separados; por si fuera poco, podrás controlar determinadas situaciones e interacciones determinadas cuando ellos estén juntos.

¿Cómo serán las persecuciones y los tiroteos?

Estas escenas dentro del gameplay dejan en claro que el sistema de combate será más preciso, con mejores coberturas y una respuesta más detallada y fina de las armas. Además, las cosas podrán desgastarse; por ejemplo, durante una persecución policiaca, los vehículos policiales pueden sufrir daños visibles mientras las balas afectan distintas partes de la carrocería.

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Cabe señalar que regresa el sistema de estrellas de búsqueda, el menú radial de armas y el tiempo bala.

¿Cuándo sale GTA 6?

Otra de las grandes noticias es que, al finalizar el avance, Rockstar reafirmó que se mantiene la fecha de lanzamiento para el 9 de noviembre de 2026 para PlayStation 5 y Xbox Series X|S.