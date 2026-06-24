¿GTA 6 se jugará mejor en PS5? Esto es lo que se sabe sobre las actualizaciones y ventajas en esta consola

Sin duda alguna, una de las novedades más grandes en la industria de los videojuegos es la noticia de la liberación de Grand Theft Auto VI. Sin embargo, algunos usuarios se han preguntado cuál es la mejor consola para jugarlo por lo que en esta ocasión te decimos todo lo que se sabe sobre las novedades que habrá si utilizas tu PS5.

¿Qué ventajas tendrá jugar GTA 6 en PS5?

De acuerdo con Play Station existe una estrecha colaboración entre Sony Interactive Entertainment y Rockstar Games, Grand Theft Auto VI por lo que GTA 6 se jugará mejor en PS5; esto debido a que la experiencia será mucho mejor. De acuerdo con la información compartida en el blog oficial de la famosa consola, habrá un control inalámbrico DualSense el cual reaccionará a las acciones del jugador lo que le permitirá sentir las acciones, imágenes, sonidos y sensaciones de la historia del videojuego en la que intervienen diversos personajes como Lucía y Jason. Por otro lado, también se dió a conocer que habrá una retroalimentación háptica del control lo que brindará vibraciones precisas además de que los gatillos tendrán una gran resistencia dinámica. Ahora bien, respecto al sonido, el altavoz integrado del control dará mayor dinamismo al juego, especialmente en momentos llenos de tensión.

Respecto a la SSD, esta tendrá una velocidad realmente rápida, lo que permitirá sumergirse completamente en el universo del videojuego “con tiempos de carga casi instantáneos”, según lo señala Play Station. Respecto a la resolución y el framerate en cada consola aún no hay información, sin embargo se espera que haya nuevas actualizaciones

GTA 6: Precios, fecha de lanzamiento y preventa

El lanzamiento a nivel mundial del juego está programado para el próximo 19 de noviembre de 2026. Sin embargo la preventa oficial dará inicio este miércoles 25 de junio a partir de la medianoche de cada país. El videojuego, por ahora solo estará disponible en PlayStation 5 y Xbox Series X|S. Por otro lado, habrá una versión física, sin embargo, esta no contará con disco, sino con un código de descarga el cuál se podrá canjear a partir del 12 de noviembre, misma fecha en la que estará disponible la precarga para las personas que adquieran la versión digital. La edición estándar del juego tendrá un costo de $79.99 dólares mientras que la Ultimate Edition tendrá un precio de $99.99 dólares.