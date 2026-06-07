Jugador del Barcelona y seleccionado de Francia lleva el Play Station 1 a la concentración de la Selección de Francia

Una de las selecciones favoritas a ganar la Copa Mundial de la FIFA 2026 ™ es Francia, y ahora con los compromisos amistosos previos a esta justa veraniega, quien atrajo todos los reflectores de los medios fue el defensa central del Barcelona y seleccionados de los Blues, Kounde, quien a su arribo a la concentración con su país pudo dejar ver que en su maleta traía unos controles de una consola para posteriormente subir una historia donde se veía que era la Play Station 1.

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A través de su Instagram, este seleccionado de Francia subió una historia donde se puede ver cómo conecta la consola a su televisión, abre la Play Station 1 y lo prende, de igual forma se puede ver el intro de Sony en el televisor y con ello marca un golpe en la nostalgia de quienes crecieron con una de las primeras consolas de videojuegos que marcó la infancia de los que nacieron en la década de los 90´s y los 2 mil.

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¿Cuándo salió la Play Station 1?

Sin duda alguna, la Play Station fue una consola que marcó un antes y un después, su lanzamiento en Japón se dio en 1994, en Norteamérica el 9 de septiembre de 1995 y en Europa el 19 de septiembre de este mismo año. En ella se pudieron jugar un sin fin de títulos, entre los más sonados siempre fueron: Resident Evil y el más popular fue quizás el de Nemesis.

De igual forma ya estaba el entonces FIFA que competía directamente con el Winning Eleven, que después se convertiría en el Pro Evolution Soccer, y que actualmente es Efootball. O quién no recuerda el Driver, Harry Potter de mundo abierto como los de Toy Story, Tom Raider, Dino Crisis, Crash Team Racing, Silen Hill, Syphon Filter entre otros tantos más.

¿Cuándo juega Francia en la Copa Mundial de la FIFA 2026?

Francia se medirá ante Senegal el martes 16 de junio en punto de las 13:00 horas tiempo del centro del país, el cotejo se disputará en Nueva York.

Para el 22 de junio, The Bleus deberán verse las caras ante Irak en punto de las 15:00 horas en Filadelfia.

La Selección de Francia terminará sus compromisos de la Fase de Grupos ante Noruega en punto de las 19:00 horas en Boston el viernes 26 de junio.

