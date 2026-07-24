¿Lewis Hamilton llegará a GTA 6? El rumor que emociona a los fans

Dentro de la conversación digital ha comenzado a crecer el rumor de que el piloto británico Lewis Hamilton podría salir dentro del nuevo Grand Theft Auto VI, esto supuestamente con autos de lujo y circuitos de carreras. ¿Pero qué se sabe en realidad de la aparición del competidor en el esperado juego?

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¿Qué se sabe sobre los rumores de que el piloto Lewis Hamilton podría llegar al GTA 6?

Recientemente, la comunidad digital ha comenzado a especular sobre Lewis Hamilton y el nuevo GTA 6, pues se especula que el corredor profesional pueda aparecer dentro del juego. Las especulaciones han aumentado a raíz de que el piloto ha manifestado su entusiasmo sobre el lanzamiento del juego e incluso ha bromeado con cancelar todos sus planes para poder jugar.

No obstante, es importante señalar que hasta ahora no se tiene nada confirmado sobre si Lewis Hamilton tendrá un papel dentro del nuevo Grand Theft Auto VI. Esto a pesar de que las redes sociales señalan que el piloto podría llegar como un personaje secundario encargado de posibles misiones con autos de lujo y carreras.

¿Cuándo sale y cuánto va a costar el nuevo GTA 6?

Hasta el momento y de manera oficial, se ha dado a conocer que el nuevo Grand Theft Auto VI (GTA 6) saldrá a la venta el próximo 19 de noviembre del 2026, tanto para Xbox Series X|S como para PlayStation 5. Mientras que los precios oficiales mantenidos hasta ahora rondan los 80 dólares en su versión base, la Ultimate Edition ronda los 100 dólares, lo que equivale a 1748 pesos al cambio actual.

Además, es importante tomar en cuenta que el videojuego aún no cuenta con una versión para PC confirmada y que la edición física no contará con disco físico, sino con un código de descarga digital dentro. Así mismo, se ha revelado que para aquellos que realicen la reserva digital, podrán comenzar a descargar el juego a partir del 12 de noviembre del año en curso.