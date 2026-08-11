Lanzan PS5 edición limitada de Wolverine: así luce y esto cuesta

Esto se pone cada día mejor. Si eres fan de Marvel y de PlayStation 5, te recomendamos poner mucha atención, pues llegan nuevas piezas de colección en septiembre. Así es, Sony presentó una edición limitada de PS5 inspirada en Marvel’s Wolverine, el esperado videojuego de Insomniac Games. El hermoso paquete estará disponible a partir del 15 de septiembre de 2026, coincidiendo con el lanzamiento del juego. Cabe mencionar que los accesorios podrán conseguirse por separado en cantidades limitadas, por lo que no te la debes pensar mucho si quieres uno de estos artículos. Por si te interesa, la propuesta incluye una PS5 Digital Edition amarilla, un DualSense temático y cubiertas inspiradas en Wolverine y su característico adamantium.

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¿Cómo es la PS5 edición especial de Wolverine?

La consola especial es bastante llamativa, pues se inspira en el traje clásico de Wolverine. La PS5 Slim Digital Edition luce unas cubiertas amarillas con un diseño del mutante con las marcas que dejan sus famosas garras, las cuales están hechas con un material transparente que permite ver el interior de la consola.

Get your claws on a Limited Edition PS5 Digital Edition Bundle and accessories inspired by Marvel's Wolverine, including Battle Yellow and Adamantium console covers and DualSense controllers releasing September 15. Pre-orders go live August 19.



More info: https://t.co/Hkvb8tWYdl pic.twitter.com/Ff5M1Qeovt — Insomniac Games (@insomniacgames) August 11, 2026

¿Cuánto cuesta la PS5 de Wolverine?

Por el momento, no se conocen los precios que tendrán en México. El paquete PS5 Digital Edition + DualSense especial + Marvel’s Wolverine tendrá un precio de 649.99 dólares en Estados Unidos. En cuanto al DualSense de edición especial, costará 84.99 dólares, mientras que cada juego de cubiertas tendrá un precio de 74.99 dólares.

|Insomniac Games/Sony Entertainment

¿Cuándo salen y dónde se pueden comprar?

Si te emociona e interesa este estreno, toma en cuenta que la preventa de los productos comenzará el 19 de agosto, a través de PlayStation Direct y tiendas participantes. El lanzamiento oficial será hasta el 15 de septiembre, es decir, el mismo día en que Marvel’s Wolverine llegará a PS5.

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