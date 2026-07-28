¿Red Dead Redemption 3 se desarrollará en México? Esto se sabe sobre el rumor que emociona a los fans

Recientemente, se mencionó que Red Dead Redemption 3 se encuentra en proyecto y, con ese anuncio, las especulaciones no paran y ahora uno de los rumores que más suenan dentro de la conversación digital es el de que la nueva trama se desarrollará dentro del terreno mexicano. ¿Pero qué se sabe sobre este supuesto?

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¿Qué se sabe sobre el supuesto de que Red Dead Redemption 3 se centrara en México?

De acuerdo a lo que se ha mencionado en redes sociales, todo parece apuntar a que Red Dead Redemption 3 podría desarrollarse en México, esto después de que se viralizara un ambicioso mod creado por los fans.

No obstante, es importante señalar que hasta ahora Rockstar Games no ha confirmado aún nada de manera oficial sobre el proyecto, por lo que los seguidores de la saga tendrán que esperar para conocer más detalles sobre uno de los supuestos más esperados dentro del universo de los videojuegos.

¿Qué se sabe sobre Red Dead Redemption 3?

Es importante destacar que, por ahora, Rockstar Games no ha anunciado de forma oficial Red Dead Redemption 3. No obstante, existen confirmaciones indirectas y reportes internos que aseguran que el proyecto existirá. El cofundador de Rockstar, Dan Houser, ha declarado en entrevistas que una tercera entrega “probablemente sucederá” debido al éxito comercial masivo de la segunda parte.

Debido a esta ambigüedad, los fans de la saga especulan que sería después del 2030 cuando podría llegar el esperado juego, pues se estima que una producción de este tamaño puede tardar entre 5 y 7 años.

A pesar de que por ahora todo lo que se maneja sobre el nuevo Red Dead Redemption 3 se mantiene como especulaciones, es importante señalar que será en los próximos meses que los fans podrán conocer más detalles.

