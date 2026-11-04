¡Última hora! Charles Bronson podría salir de prisión: ¿Quién es el preso cuya historia Tom Hardy llevó al cine en uno de los papeles más desafiantes de su carrera?

Michael Gordon Peterson, mejor conocido como Charles Bronson y cuya historia inspiró la película protagonizada por Tom Hardy en 2008, enfrentará una nueva revisión de libertad condicional tras más de 50 años en prisión. Bronson, de 73 años actualmente, es recordado por ser catalogado como uno de los internos más violentos del Reino Unido. No obstante, el prisionero volvió a colocarse dentro del centro de la conversación en 2025 tras viralizarse un video grabado en 2025 en donde se le puede ver cantando What a Wonderful World para su madre, de 96 años, a quien no ve desde hace casi nueve años.

Ahora lee: Muere Tinto Brass, director de la polémica y controversial película Calígula, a los 93 años

¿Charles Bronson podría quedar en libertad?

Charles Bronson, actualmente de 73 años, es catalogado por la prensa británica como uno de los internos más violentos de Reino Unido, por lo que fue condenado en 1947 a varios años de prisión por robo a mano armada, con una edad de 22 años, pasando por breves procesos de libertad, regresando a prisión en 1993, permaneciendo bajo custodia sin interrupción.

No obstante, su plazo mínimo venció en febrero del 2003 y, tras varias juntas de libertad condicional, es ahora que se tendrá su novena audiencia para apelar a su libertad condicional, por lo que solo será cuestión de tiempo para conocer el futuro de uno de los presos más famosos de todo el mundo.

¿Quién es Charles Bronson y de qué trata la película homónima protagonizada por Tom Hardy en 2008?

Charles Bronson, cuyo nombre real es Michael Gordon Peterson, es un conocido criminal británico, conocido por los medios de comunicación como "el prisionero más violento y peligroso del Reino Unido". Bronson fue condenado originalmente a 7 años en 1974; No obstante, su comportamiento altamente violento, peleas con guardias, reclusos y tomas de rehenes tras las rejas provocaron que su condena se extendiera indefinidamente.

En 2008, la película homónima "Bronson", dirigida por Nicolas Winding Refn y protagonizada de forma magistral por Tom Hardy, se presentó como un drama biográfico estilizado y con tintes de comedia negra, que llevó la vida del mítico recluso a las salas de cine. La trama sigue a un joven de 19 años de clase media que se va disolviendo gradualmente dentro del sistema carcelario para dar paso a su alter ego, convirtiéndose en una figura mítica del crimen británico.

"Bronson" el filme que retrató la violencia como arte

Para la crítica, este filme, lejos de ser un drama criminal convencional, retrata la mente de Peterson como la de un artista frustrado que utiliza la violencia extrema, los motines y los secuestros en los penales como si fueran una "bizarra obra de teatro" montada para alcanzar la fama y la notoriedad que tanto anhela.

Hoy en día, el filme se ha convertido en una cinta de culto, pues marcó el salto definitivo a la fama de Tom Hardy, quien subió 10 kilos de músculo para este papel, además de haber llevado su preparación al límite al entrevistar y mantener constante contacto con el verdadero Bronson para lograr capturar su impredecible e intensa personalidad.