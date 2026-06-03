¿Quiénes son los dos dioses contra los que peleará Faye en God Of War: Laufey?

La historia de God Of War: Laufey sigue con esta nueva entrega, los jugadores ahora podrán ser Laufey mejor conocida como Faye; quien es una guerrera legendaria de los gigantes y además es esposa de Kratos, con esto se busca expandir el universo de la saga que van luego de haberse dado los acontecimientos de Good of War Ragnarök; pero, lo que llamó la atención, son los dos dioses con los que se tendrá que medir la protagonista, ellos son: Sekhmet diosa egipcia de la guerra, la sanación y la destrucción, así como Begtse, una deidad del budismo tibetano y un antiguo Dios de la guerra.

Te puede interesar: ¿Precio de Marvel´s Wolverine será más alto que el del GTA VI?

¿Quién es Begtse?

Begtse es un préstamo del mongol mendigo que significa “Cota de Malla”, de igual manera recibe el nombre de “Jamsaran”, que quiere decir: “Gran escudo de malla” en una traducción del mongol.

Sus características principales son la piel roja y cabello anaranjado escarlata, cuenta con dos brazos, 3 ojos inyectados en sangre y en su mano derecha tiene una espada; de igual forma con su otra extremidad tiene un corazón humano. En la culata de su brazo se ve un arco con una flecha y un banderín. También suma una cota de malla que es la que dio origen a su nombre; de igual forma cuenta con un casco mongol con una corona de cinco calaveras y 4 estandartes en la espalda.

¿Quién es Sekhmet?

Por otro lado, también estará Sekhmet, quien es una de las deidades del Egipto Antiguo, es una diosa de la destrucción total y absoluta, sin embargo, también tiene un poder sanativo bastante efectivo. Su nombre significa “La Poderosa”, ya que, si se enoja, esta deidad podría devastar naciones enteras.

Aunque es una deidad temida, es una diosa venerada como sanadora; de hecho, los médicos egipcios invocaban a este ser y los enfermos le rezaban para que los salvara de la muerte, Sekhmet se muestra en su cultura como alguien presente: en la plaga, la fiebre o en algún tipo de enfermedad repentina que mataba sin avisar; es aquí donde ponía en marcha sus poderes de curación.

