Sony enciende la polémica de los juegos físicos: Usuarios reportan DETERMINANTE mensaje en cajas de PlayStation 5

Recientemente, Sony se ha visto implicada en una creciente polémica tras darse a conocer su decisión de terminar con el uso de juegos en formato físico, noticia que alertó a más de uno dentro de la comunidad gamer, generando todo tipo de reacciones y movimientos para señalar el disgusto de los jugadores por la desaparición de esta opción. No obstante, en medio de la polémica, diversos usuarios han reportado que las cajas que contienen los nuevos PlayStation 5 advierten que, a partir de enero del 2028, ya no habrá producción de juegos en formato físico.

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¿Qué reportan los usuarios sobre el mensaje impreso en cajas de PlayStation 5?

Dentro de la comunidad digital, diversos usuarios han comenzado a reportar que las nuevas cajas de la PlayStation 5, en todas sus versiones (modelo Slim y el lector de discos para la PS5 Pro), ya cuentan con un mensaje impreso oficial en varios idiomas.

⚠️ Ya están empezando a llegar remesas de consolas PS5 a las tiendas con este mensaje en la caja:



AVISO IMPORTANTE: A partir de enero de 2028, los nuevos lanzamientos de juegos para PlayStation estarán disponibles para su compra en PlayStation Store y a través de minoristas… pic.twitter.com/E7dpJSnFb2 — Behind the Games (@BehindTGames) August 5, 2026

Los usuarios reportan que las nuevas cajas de la consola PlayStation 5 (incluyendo el modelo Slim y el lector de discos para la PS5 Pro) incorporan un mensaje impreso oficial en varios idiomas, en donde se advierte que el final definitivo del formato físico será a partir de enero del 2028.

¿Qué se sabe sobre la decisión de Sony sobre los juegos de formatos físicos?

De acuerdo con lo que se ha dado a conocer, Sony optó por parar de manera completa la producción de discos en formato físico para todos los juegos de PlayStation a partir de enero de 2028. El anuncio oficial fue realizado por PlayStation.Blog, donde, a pesar de la polémica generada, se mantiene firme en la decisión y no se dará marcha atrás.

Ante esa decisión, la comunidad digital ha comenzado a mostrar su inconformidad, incluso haciendo llamados a la comunidad para generar acciones directas que incentiven a Sony a frenar la decisión del fin del formato físico.