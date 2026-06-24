¿Vale la pena comprar el GTA 6 en preventa? Esto ofrece Rockstar por la compra anticipada del videojuego

¡Paren TODO! Estamos a HORAS de que se inicie la preventa de GTA 6, el videojuego más esperado de la historia, después de que tuvimos ausencia de una entrega de GTA desde hace más de una década. Y ahora con los precios oficiales revelados por Rockstar Games, la pregunta que queda en el aire es: ¿realmente vale la pena comprarlo con anticipación? ¿o es mejor esperar al 19 de noviembre? Te dejamos toda la información para que puedas escoger sabiamente.

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¿Cuál es la diferencia entre comprar en preventa GTA 6 y esperar al lanzamiento?

La preventa de GTA 6 inicia el 25 de junio a las 12:00 a.m., estando apenas a unas horas de que esto suceda, queremos que tengas en claro lo que podrías o no obtener al desembolsar dinero antes del lanzamiento del juego en noviembre.

De acuerdo a la página oficial de Rockstar Games, si reservas antes del 19 de noviembre podrás obtener el Paquete Vintage Vice City, ¿qué incluye? Lo siguiente:



Vehículo y Garage extra: Un sedán clásico, y el garage ubicado en Ocean Beach, este último también sirve para depositar bienes robados y venderlos.

Looks especiales: Traje de lino para Jason, peinados de época y un vestido de lentejuelas para Lucia, todo evocando lo vintage.

Patrones de armas: El patrón tropical, inspirado en la camisa de palmeras con botones de Tommy Vercetti, podrá usarse en las armas del juego.

Cabe recalcar que este pack extra está incluido tanto si compras la edición estándar como si compras la edición ultimate. Y no estará disponible si compras el GTA 6 después del 20 de noviembre, al menos hasta el momento no se ha confirmado si se podrá acceder a él mediante un pago extra.

¿Qué otros beneficios hay por comprarlo en preventa? Podrás precargar el GTA 6 antes de la fecha de lanzamiento, ¿qué significa? que en cuanto sea 19 de noviembre podrás jugarlo inmediatamente sin esperas. Además tendrás un mes gratis de GTA+, la versión multijugador online, pero ojo, tendrás que estar pendiente del cumplimiento de ese mes gratis o el siguiente mes se te cobrará.

Si decides no comprar de manera previa el GTA 6, o sea esperar al día de lanzamiento oficial, no podrás acceder a ninguno de estos beneficios; depende mucho de qué es lo que priorizas como jugador y si te interesa tener los mayores packs de personalización posibles para Jason y Lucia. Tampoco se ha anunciado si después del 19 de noviembre vaya a haber algún cambio en los precios, pero se especula que se mantengan los mismos.

¿Cuánto va a costar el GTA 6?

GTA 6 contará con dos versiones en su primera salida al mercado: la versión estándar y la versión ultimate, de acuerdo a la información revelada estos son los costos oficiales de cada una de ellas:

