¿Quiénes son los actores, actrices y películas favoritos para ganar en los premios Oscar 2020? Descúbrelo aquí.

La entrega número 92 de los Premios Oscar, en su edición 2020, se acerca y todo el mundo se prepara para conocer quiénes serán los ganadores de preciado galardón, por ello te presentamos un recuento con los actores y películas favoritos para ganar esta presea, el próximo 9 de febrero en el Teatro Dolby de Los Ángeles.

MEJOR PELÍCULA

Le Mans '66

El irlandés

Jojo Rabbit

Joker

Mujercitas

Historia de un matrimonio

1917

Érase una vez en Hollywood

Parásitos

De todas las categorías, la película con más nominaciones a los premios es Joker, de Todd Phillips, con 11 candidaturas; tras ella se sitúan El irlandés, de Martin Scorsese, Érase una vez en... Hollywood, de Quentin Tarantino, y 1917, de Sam Mendes, con 10 nominaciones cada una.

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MEJOR DIRECTOR

Martin Scorsese (El Irlandés)

Todd Phillips (Joker)

Sam Mendes (1917)

Quentin Tarantino (Érase una vez en Hollywood)

Bong Joon ho (Parásitos)

Mendes y 1917 han triunfado en los Globos de Oro, los BAFTA y también los del gremio de Directores (DGA Awards), por lo que se perfila como el favorito en esta categoría, seguido de Bong Joon-ho, con su obra icónica Parasite, que sorprendió este año a todos los críticos.

MEJOR ACTRIZ

Scarlett Johansson ('Historia de un matrimonio')

Cynthia Erivo ('Harriet')

Saoirse Ronan ('Mujercitas')

Charlize Theron ('El escándalo')

Renée Zellweger ('Judy')

En cuanto a actrices, la actuación de Scarlett Johansson, en Historia de un Matrimonio ha dado mucho de qué hablar, por lo que se perfila como la favorita, seguida de Renée Zellweger, gracias a su papel protagónico en Judy, y Saoirse Ronan, quien con tan solo 26 años, va por su primera estatuilla dorada por su trabajo en Mujercitas.

No te pierdas la transmisión en vivo de los Oscar 2020. La cita es el próximo domingo 9 de febrero por Azteca 7, a partir de las 17:30 hrs.

MEJOR ACTOR

Antonio Banderas (Dolor y gloria)

Leonardo DiCaprio (Érase una vez en... Hollywood)

Adam Driver (Historia de un matrimonio)

Joaquin Phoenix (Joker)

Jonathan Pryce (Los dos papas)

El favorito indiscutible para ganar en esta categoría es Joaquín Phoenix, gracias a su interpretación de Joker, en la película homónima; sin embargo, los ojos de todo el mundo también están puestos en Antonio Banderas, quien goza de gran popularidad y este año obtuvo su primera nominación al Oscar.

MEJOR PELÍCULA EXTRANJERA

Dolor y Gloria (España)

Los Miserables (Francia)

Parásitos (Corea del Sur)

Honeyland (Macedonia del Norte)

Corpus Christi (Polonia)

La posible sorpresa en la categoría de Mejor Película Extranjera será Dolor y Gloria, de Pedro Almodóvar, que compite contra la favorita Parásitos, de Bong Joon-ho, que acumula cinco candidaturas y ha sido la sorpresa de estas nominaciones.

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