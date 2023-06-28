Oscar 2024: ¿Taylor Swift será parte de los miembros de la Academia?

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas se ha dedicado a soltar un par de noticias de gran impacto desde que inició el año, recordemos que la edición 95 de los premios Oscar fue todo un éxito en donde "Todo en Todas Partes Al Mismo Tiempo" resultó la película más premiada por los miembros de la Academia, pero ahora se rumora que hay más artistas que se unirán a la votación para premiar a las mejores cintas en los Oscar 96.

¿Quiénes son los nuevos invitados a ser miembros de la Academia?

Hay que recordar que la forma en la que se seleccionan a nominados y ganadores de los premios Oscar son escogidos por un comité de numerosas personas dedicadas al arte de la cinematografía, los directores votan por directores, los actores por actores, y así sucesivamente, por lo tanto hay varias celebridades que son parte de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas.

Y para los premios del 2024 la Academia ya anunció la lista de los posibles nuevos miembros que podrían ser parte de las nominaciones y posterior ceremonia de los Oscar en su edición 96, y muchas han sido las sorpresas, entre las cuales se encuentran nombres bastante reconocidos.

Los nuevos invitados a ser miembros de la Academia son: Austin Butler (Elvis), Stephanie Hsu (Todo en Todas Partes al Mismo Tiempo), Paul Mescal (Aftersun) Taylor Swift, Ke Huy Quan (Todo en Todas Partes al Mismo Tiempo), Ram Charan y NT Rama Rao Jr (RRR), Keke Palmer, The Weeknd, Rosa Salazar (Alita: La Última Guerrera), el director Joseph Kosinski (Top Gun: Maverick), la directora Charlotte Wells (Aftersun), Daniel Kwan y Daniel Scheinert (Todo en Todas Partes al Mismo Tiempo), y el director mexicano Carlos López Estrada (Raya y el Último Dragón).

El total de personalidades invitadas a ser parte de la Academia suman las 398, que en dado caso de que todas confirmen su entrada a los Oscar, los miembros de este comité pasarían a ser 10,817, quienes serían los responsables de las votaciones para conocer a los nominados y a los ganadores de los Oscar 96.

🎬 La #Oscarmanía ha tenido un sinfín de ganadores, pero, ¿conoces aquellos que tienen el honor de contar con más estatuillas? 👀🏆✨



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¿Cuándo será la ceremonia de los Oscar 2024?

La Academia dio a conocer en abril que la ceremonia de los Oscar 2024 se llevará a cabo el 10 de marzo del 2024, en el Teatro Dolby de Hollywood, un lugar emblemático para la entrega de los premios de la Academia.

También anunciaron otro par de fechas importantes, tales como: el 15 de noviembre del 2023 es la fecha límite para las cintas que quieren entrar a la ronda de votaciones por la nominación; el martes 23 de enero del 2024 se dan a conocer las películas nominadas al Oscar y el 12 de febrero se realiza el almuerzo de los nominados, el último evento antes de dar paso a la noche más esperada del cine.

Y mientras esperamos esta gran celebración revive aquí la lista completa de los ganadores de los Oscar 2023.

