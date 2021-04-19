Oscar: Conoce las películas más ganadoras en la historia de la entrega de los premios de la Academia.

Son pocas las producciones que han conseguido quedar en la memoria de los premios de la Academia y ganar un gran número de estatuillas en los Oscar.

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Ya sean películas de amor, fantasía o drama, son las historias que sorprenden y transforman el cine, por eso, han obtenido una gran cantidad de galardones a lo largo de la historia. Ahora, te presentamos las producciones que más premios Oscar han obtenido.

Titanic de 1997 con 14 nominaciones

Esta producción obtuvo 11 premios: Mejor dirección de arte, mejor fotografía, mejor vestuario, mejor director, mejores efectos visuales, mejor montaje, mejor banda sonora, mejor canción original, mejor película, mejor sonido y mejor edición de sonido.

Sin duda, Titanic se posicionó como una de las películas favoritas para todo el público, pues la historia de amor acaparó la atención de millones.

Ben Hur de 1959 con 12 nominaciones

Esta película logró obtener 11 premios, entre las categorías a Mejor película, director, actor, actor de reparto, diseño de producción, fotografía, vestuario, efectos visuales, montaje, banda sonora y sonido.

El Señor de los Anillos: El Retorno del Rey de 2003 con 11 nominaciones

Una de las producciones más elaboradas, ya que obtuvo todas las categorías: Mejor película, director, dirección de arte, guión adaptado, maquillaje, diseño de vestuario, banda sonora, canción original, sonido, efectos visuales y montaje.

Lo que el viento se llevó de 1939 con 13 nominaciones

Esta producción obtuvo 8 premios: Mejor película, director, actriz, actriz de reparto, guión adaptado, dirección de arte, fotografía y montaje. Un drama épico de la Guerra Civil, que se centra en la vida sureña de Scarlett O'Hara.

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Amor sin barreras de 1961 con 10 nominaciones

Película que logró ganar en todas las categorías: Mejor película, director, actor de reparto, actriz de reparto, dirección artística, música, sonido, vestuario, montaje y fotografía.

