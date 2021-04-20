Premios Oscar: Las imperdibles reacciones de actores y actrices tras perder la estatuilla dorada.

La entrega número 93 de los Premios Oscar está a punto de premiar a los mejores actores y actrices. Reconocidas celebridades tienen todo listo para presentarse en el Teatro Dolby el próximo domingo 25 de abril de 2021.

Y, aunque algunos artistas levantaron una brillante estatuilla dorada en anteriores entregas de premios, otras celebridades se quedaron muy cerca de subir al podio para lanzar el discurso de su vida.

Te presentamos estas imperdibles reacciones de los perdedores en la entrega de los Premios Oscar.

Nicole Kidman

El 2002 marcó un año trascendental en la vida de esta celebridad; sin embargo, su éxito fue opacado por Halle Berry. Y es que Nicole Kidman perdió en su primera nominación en la categoría Mejor Actriz, donde compitió contra Judi Dench, Sissy Spacek, Renée Zellweger y otras más.

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Helena Bonham Carter

En 1997, Helena Bonham Carter se llevó una de las decepciones más grandes de su carrera, pues estuvo cerca de ganar un Premio Oscar en la categoría de Mejor Actriz. El galardón se lo llevó Helen Hunt en un momento que pasó a la historia.

Christopher Walken

Atrápame Si Puedes fue una de las películas más trascendentes en la vida de Christopher Walken; sin embargo, no fue suficiente para llevarse a casa un brillante galardón dorado. Aquella noche, de 2003, Chris Cooper se marchó con el Premio Oscar entre sus manos.

Jude Law

En el 2004, Sean Penn quedó impresionado tras ganar su primera estatuilla por Mystic River. El actor venció a Johnny Depp, Ben Kingsley, Bill Murray y Jude Law, quien dejó una extraña reacción que fue comentada por millones de personas.

Don Cheadle

La entrega de los Premios Oscar 2005 también nos regaló otra épica reacción que fue muy comentada por los cinéfilos. El actor de Hotel Rwanda en Marvel hizo lo imposible para ganar en la categoría Mejor Actor; sin embargo, Jamie Foxx fue el único afortunado que se marchó a casa con la estatuilla dorada.

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