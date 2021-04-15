Oscar: 10 cantantes que han demostrado su poderío en la pantalla grande ganando una estatuilla dorada.

Aunque se trate de cantantes, estos 10 han demostrado también su poderío en la pantalla grande ganando un Oscar. Sin importar su género musical o edad, desde Adele, pasando por Eminem y hasta Bob Dylan, se han hecho merecedores del prestigioso premio cinematográfico.

Prince

Prince se llevó la estatuilla dorada en 1984 por su canción 'Purple Rain', la cual era parte de la película con el mismo nombre, en la cual él también actuó y demostró ser un auténtico artista multifacético.

Bob Dylan

En el 2001, Bob Dylan se llevó el Oscar a Mejor Canción por 'Things Have Changed', sumándolo así a su lista de premios como Grammy y hasta un Premio Nobel, por sus poderosas letras.

Jorge Drexler

El cantautor uruguayo Jorge Drexler se llevó la codiciada presea cinematográfica en 2004 por Mejor Canción Original del Año por su tema 'Al otro lado del río', para la película 'The Motorcycle Diaries'. Este caso fue polémico porque la cantaron Antonio Banderas y Carlos Santana debido a que la Academia lo consideró "poco conocido", pero cuando Drexler subió al escenario a aceptar su premio, interpretó un fragmento de su melodía.

Frank Sinatra

Sinatra también fue actor y ganó tres Oscars, el primero por su actuación en 'The House I Live In', el segundo fue el Oscar a Mejor Actor de Reparto por la película 'From Here to Eternity' y el último fue por ser elegido para el Premio Humanitario Jean Hersholt.

Eminem

Hace 17 años, el rapero blanco se convirtió en el primer ganador del Oscar a Mejor Canción Original por 'Lose Yourserlf' de su película biográfica '8 Mile'. Sin embargo, Eminem pensó que no ganaría ni en sueños, así que no asistió a los Oscars y prefirió quedarse en casa durmiendo.

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Cher

Fue en 1987 cuando Cher se lució en su papel en 'Moonstruck' y la Academia decidió darle un Oscar y eso que competía contra Meryl Streep; realmente, se trató de un triunfo doble.

Jennifer Hudson

La exparticipante del reality show American Idol actuó junto a Beyoncé en la película 'Dreamgirls' y fue así que se llevó el Oscar a Mejor Actriz de Reparto.

Barbara Streisand

Barbara comenzó su trayectoria como actriz y como cantante al mismo tiempo. En 1968 debutó en la pantalla grande con 'Funny Girl' y se llevó su primer Oscar.

Adele

La multipremiada cantante en la música, también se llevo un Oscar en 2013, por la canción de la película de James Bond 'SkyFall', para sumarlo a su vitrina de premios.

Lady Gaga

La famosa intérprete ganó el Oscar a Mejor Canción Original con 'Shallow' en 2019. Esta fue la canción de 'A Star is Born', la película en la cual ella y Bradley Cooper actúan.

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