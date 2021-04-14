Oscar: Conoce las películas animadas que han ganado una estatuilla dorada y pasaron a la historia.

Las películas animadas tienen pocos años de ser consideradas para recibir un premio Oscar. En 2001, se reconoció que también tienen una enorme cantidad de trabajo, así como mensajes inspiradores y personajes que dejan su huella al paso de las generaciones, por lo que son aptas para ser reconocidas.

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Por ello, te presentamos algunos de los filmes que asombraron a la crítica y ganaron un Oscar.

Shrek de 2001

Cuando pensamos en un premio Oscar, se nos viene a la cabeza una gran historia, no ogros. Sin embargo, estos personajes del pantano fueron los primeros personajes animados en recibir el premio de la academia.

Buscando a Nemo de 2003

En el año 2003, se pudo observar la gran mancuerna entre el gigante de la animación y Pixar. Donde no solo lograron encontrar a Nemo, sino ganaron el Oscar y el reconocimiento de la crítica estadounidense.

Los Increíbles de 2004

La familia de superhéroes Parr le quitó el galardón a Shrek 2. Los Increíbles, se convirtió en una gran película que dejó con ganas de ver más de aquellos héroes que luchan contra el mal.

WALL-E de 2008

Hace 11 años, se presentó una de las cintas sobre el futuro, misma que se volvió victoriosa, cuyo tema más importante fue el cuidado del planeta y las consecuencias de nuestros actos irresponsables en la tierra.

Toy Story 3 de 2010

El gran equipo de juguetes regresó después de unos largos años de ausencia. Los adultos que crecieron con Toy Story salieron encantados de las salas de cine y, además, con un Oscar.

Intensa-mente de 2015

Una sorpresa que Pixar nos entregó, al presentarnos cada una de las emociones. Intensa-mente, nos enseñó la importancia de comprender lo que sentimos para trabajar con ello.

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Coco de 2017

Una gran tradición de México fue llevada a todo el mundo cuando Coco se estrenó en el año 2017. La celebración de Día de muertos fue un motivo para que el público proveniente de diferentes países y culturas recordarán a los seres queridos que ya no están entre nosotros.

