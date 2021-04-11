Oscar: La historia de cuando la actriz Marisa Tomei ganó una estatuilla dorada por error.

Una de las historias más sonadas en la entrega de los Oscar, fue cuando Marisa Tomei ganó una estatuilla por error. La actriz fue nominada en el año 1993 por la cinta 'Mi primo Vinny' en la categoría de mejor actriz, donde las posibilidades de ganar eran remotas.

Cuando Jack Palance pronunció el nombre de la histriona, en ese mismo momento nació la teoría de que el presentador del premio se confundió y dijo su nombre por error; después medios como The Hollywood Reporter, dijeron que el anunciante estaba ebrio.

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El hecho que desmentiría el supuesto error del Oscar de Tomei

Pese a ello, los rumores quedaron desmentidos en 2017, pues ese año sí hubo un error en los Premios Oscar al anunciar 'La La Land' como mejor película, pero rápido se corrigió dando el premio a la verdadera ganadora 'Moonlight'.

Luego de la equivocación quedó claro que en caso de un error, la Academia se da cuenta de lo mismo y cambia el nombre del ganador. Aquella vez, Tomei se llevó el más grande galardón en un momento para una película de bajo presupuesto y fue nominada con Miranda Richardson, Vanessa Redgrave y Judy Davis.

El próximo domingo 25 de abril, se llevarán a cabo los Premios Oscar en la estación de trenes Union Station de Los Ángeles.

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