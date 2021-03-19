Pixar: Aprovecha el fin de semana para reír, suspirar y hasta llorar con estos cortos animados; algunos nominados al Oscar.

Sintonizar una película de Pixar es una experiencia que nos sumerge a un completo mundo de fantasía, diversión y hasta momentos emotivos. ‘Toy Story’, ‘Monsters Inc’, ‘Buscando a Nemo’, ‘Los Increíbles’ y muchas otras cintas se metieron en el corazón de medio mundo.

Sin embargo, debes saber que Pixar también incursionó con éxito en la industria de los cortometrajes animados. Te presentamos algunos cortos que hicieron historia tras meterse en el corazón de los cinéfilos.

Geri’s Game

Al finalizar el filme ‘Bichos: una aventura en miniatura’, fuimos testigos de este icónico cortometraje que pasó a la historia. Se trata de un ancianito que finge dos personalidades para ganar una dentadura en un juego de ajedrez.

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Bao

Bao fue uno de los clips que tocó corazones, pues nos contó la historia de una mujer que adopta un “bollo chino”. Poco a poco, el tierno personaje blanco atraviesa por todas las etapas de un niño y un adolescente. La fascinante historia se ganó un Premio Oscar.

La Luna

Sin duda, uno de los cortos que nos brinda un poderoso mensaje de valentía e independencia. Se trata de un pequeño niño que lidia con las opiniones de su papá y abuelo. Este clip fue acreedor de una nominación por La Academia a 'Mejor cortometraje animado'.

Presto

Presto nos sumerge a una aventura de lealtad, amistad y solidaridad, pues los cinéfilos son testigos de el compañerismo entre un mago y su pequeño conejito, quienes juntos afrontan adversidades durante un viaje. Por si fuera poco, recibió una nominación a los Premios Oscar.

One Man Band

Si lo tuyo es la música, no te puedes perder ‘One Man Band’, que nos sumerge a la fascinante historia de Bass y Treble. Los mencionados personajes compiten por la atención de una tierna niña llamada Tippy. Por si fuera poco, La Acadmia le otorgó una nomianción.

Este fin de semana, no puedes perderte estos increíbles cortometrajes animados que seguramente te sacarán risas, suspiros y hasta una que otra lágrima.

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