No te la pierdas: así puedes ver Bugonia, la película nominada a los Premios Oscar 2026 con Emma Stone

¡Emma Stone se consolida como una de las mejores actrices de la generación! Este jueves, la oriunda de Scottsdale, Arizona, sumó dos nominaciones más a los Premios Oscar: una por Mejor Actriz, gracias a su impecable actuación en Bugonia, y otra por Mejor Película, pues la actriz también fue productora de la cinta. A continuación, te decimos cómo puedes ver este aclamado largometraje.

¿De qué trata Bugonia?

Protagonizada por Emma Stone, Jesse Plemons y Aidan Delbis, bajo la dirección del cineasta griego Yorgos Lanthimos, Bugonia narra la historia de dos hombres obsesionados con las teorías de conspiración, Teddy (Jesse Plemons) y Don ( Aidan Delbis ). Su fijación los lleva a secuestrar a Michelle Fuller (Emma Stone), CEO de una exitosa compañía global, puesto que creen que es un alien cuya misión es destruir la tierra.

La cinta gira en torno al secuestro de Michelle, a quien Teddy y Don deciden raparle la cabeza para evitar que se comunique con su supuesta nave nodriza, a medida que el resto del mundo enfrenta su desaparición. La película da un giro inesperado cuando Michelle descubre que los motivos de su secuestro van más allá de una simple teoría de conspiración.

¿Dónde ver Bugonia, la película nominada a los Oscars 2026 con Emma Stone?

Bugonia de Yorgos Lanthimos tuvo su estreno en cines de México el pasado 3 de diciembre. Actualmente, la cinta sigue disponible en cartelera aunque sólo en complejos con salas de cine de arte. La película también puede verse en streaming, pero sólo con opción de renta y compra. Las plataformas que permiten alquilar o comprar Bugonia en México son Amazon Prime Video y Apple TV. Los precios rondan en los $200 pesos mexicanos para la renta y hasta $300 para su compra digital.

¿Con qué otras películas compite Bugonia en los Premios Oscar?

Además de Mejor Película y Mejor Actriz, Bugonia cuenta con un par de nominaciones más a los Premios Oscar 2026 , incluido Mejor Guión Adaptado y Mejor Banda Sonora. Estas son TODAS las categorías en las que fue nominada y las películas con las que COMPITE:

Mejor Película

One Battle After Another

Sinners

Hamnet

Marty Supreme

Frankenstein

F1

Sentimental Value

Train Dreams

Bugonia

The Secret Agent

Mejor Guión Adaptado

Will Tracy por Bugonia

Guillermo del Toro por Frankenstein

Maggie O'Farrell y Chloé Zhao por Hamnet

Paul Thomas Anderson por One Battle After Another

Clint Bentley y Greg Kwedar por Train Dreams

Mejor Música (Banda Sonora Original)

Bugonia

Frankenstein

One Battle After Another

Sinners

Hamnet

Mejor Actriz

Jessie Buckley por Hamnet

Rose Byrne por If I Had Legs I'd Kick You

Kate Hudson por Song Sung Blue

Renate Rinsve por Sentimental Value

Emma Stone por Bugonia

¿Cuándo son los Oscars 2026? Fecha, hora y cómo ver GRATIS y EN VIVO

Los Oscars 2026 se celebrarán el próximo 15 de marzo en el Dolby Theatre de Los Ángeles, California. La gala empieza en punto de las 6:00 p.m. (hora de México) y podrá seguirse en vivo y gratis por el canal de Azteca 7. Si prefieres el streaming, podrás ver la ceremonia a través de la app móvil de TV Azteca En Vivo y el sitio web oficial de Azteca 7, donde también llevaremos un LiveBlog con el minuto a minuto de la gala.