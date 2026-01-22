Timothée Chalamet con menos de 30 años podría romper el INIGUALABLE récord de Marlon Brandon

La mesa ya está servida y las cartas ya están expuestas, durante la mañana de este jueves 22 de enero se llevaron a cabo las nominaciones para los Premios Oscars 2026 , y quien sobresale es el joven Timothée Chalamet, quien con menos de 30 años podría romper el inigualable récord de Marlon Brandon, el protagonista de El Padrino. El actor que le dio vida a Marty Supreme ya tiene 3 nominaciones como mejor actor.

¿Timothée Chalamet podría romper el récord de Marlon Brandon?

El siguiente domingo 15 de marzo de 2026 se llevarán a cabo los Premios Oscars , en esta ocasión, la ceremonia será conducida por Conan O´Brien, pero, es en esta fecha en donde conoceremos si el protagonista de Martin Supreme superará a Marlon Brandon. Chalamet suma 3 nominaciones a Mejor Actor, y en esta última nominación lo hace en dicha categoría principal como el actor más joven en tener esta marca, lo cual no pasaba desde que lo hizo el icónico actor que dio vida a Vito Corleone.

Así fue el paso de Marlo Brandon en el cine

Más o menos para que nos demos una idea de la marca que puede igualar Timothée, Marlon Brando es considerados por muchos como uno de los mejores actores en toda la historia del cine, además fue una de las personas que revolucionó el séptimo arte y estas fueron sus cintas en las que fue nominado:

Un tranvía llamado deseo en 1951, aquí dio vida a Stanley Kowalski

¡Viva Zapata! en 1952, donde encarnó a Emiliano Zapata

Julio César en 1953 donde manejó los textos de Shakespeare como Marco Antonio

Marlon Brandon fue uno de los primeros actores de la pantalla y antes de cumplir 30 años, ya había forjado una marca que nadie había podido igualar en más de 70 años, pero sí obtuvo 3 nominaciones al hilo, las cuales fueron las de arriba.

¿Cuáles son las películas en las que ha sido nominado Timothée Chalamet a mejor actor?

Call Me by Your Name de 2018 donde se convirtió en el nominado más joven a Mejor Actor en décadas

A Complete Unknown en 2025, aquí dio vida con una increíble transformación a Bob Dylan

Marty Supreme en este 2026