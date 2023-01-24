Oscars 2023: ¿Dónde ver las películas nominadas a los premios de La Academia?

La 95ª edición de los Premios Oscar se llevará a cabo el próximo 12 de marzo y la mejor noticia es que hay tres mexicanos nominados a recibir la estatuilla dorada: Guillermo del Toro, Alfonso Cuarón y Alejandro González Iñarritu; sin embargo, en esta ocasión nos centraremos en las películas que están nominadas a los premios de La Academia.

¿Cuáles son las películas nominadas al Oscar?

La lista de películas nominadas al Oscar fue dada a conocer por Riz Ahmed (Sound of Metal) y Allison Williams (M3gan). Al frente de las nominaciones está “Todo a la vez en todas partes” con 11 nominaciones, mientras que en la segunda posición existe un empate entre “Sin novedad en el frente” y "Almas en pena en Inisherin”, ambas con 9.

Mientras que una de las grandes sorpresas es la nominación de “El triángulo de la tristeza”, cinta que logró colarse en la categoría de mejor película.

Lista completa de nominaciones al Oscar 2023

Mejor Película

“Sin novedad en el frente”

“Avatar: El sentido del agua”

“Almas en pena en Inisherin”

“Elvis”

“Todo a la vez en todas partes”

“Los Fabelman”

“TÁR”

“Top Gun: Maverick”

“El triángulo de la tristeza”

“Ellas hablan”

Mejor Película Internacional

“Sin novedad en el frente”

“Argentina, 1985”

"Close"

“Eo”

“The Quiet Girl”

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Mejor Película Documental

"All the Breathes”

“All the Beauty and the Blooshed”

“Fire of Love”

“A House Made of Splinters”

“Navalny”

Mejor Película de Animación

“Pinocho” de Guillermo del Toro"

“Marcel the Shell whit shoes on”

“El gato con botas: Último deseo”

“El monstruo marino”

“Red”

¿Dónde ver las películas nominadas al Oscar 2023? Todavía estás a tiempo de ver las películas nominadas al Oscar 2023, por ello te decimos en dónde puedes verlas antes de que llegue la premiación

Cines



“Avatar: El camino del agua”

“Babylon”

“El gato con botas: Último deseo”

“El triángulo de la tristeza”

“TÁR”

“The Banshees of Inisherin”

“Los Fabelman”

“Ellas hablan”

“The Whale”

“Eo”

“Imperio de luz”

Netflix



“Al Quiet on the Western Front”

“Bardo”

“Blonde”

“Glass Onion”

“RRR”

“Pinocho de Guillermo del Toro”

“Monstruo del mar”

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HBO Max



“The Batman”

“Elvis”

Prime Video



“Argentina, 1985”

Disney +



“Turning Red”

“Black Phanter: Wakanda Forever”

Paramount+



“Top Gun: Maverick”

Mubi

