Outfit de la hija de Kim Kardashian, North West divide opiniones en redes sociales

Recientemente la empresaria y socialité Kim Kardashian ha vuelto a ser tendencia, pues durante su última visita a Roma fue captada junto a North West, la hija que tuvo con el rapero y productor Ye West (Kanye West) quien usaba ropa “poco común” para una niña de su edad.

Las redes han señalado a Kim por permitir que su hija de 12 años vista usando un corset negro con una falda, aunque hay quienes destacan la personalidad que la niña muestra a tan temprana edad.

El estilo de North West que ha causado opiniones divididas

Acaparando los reflectores, la hija mayor de Ye, North West lució su ya antes visto cabello teñido de azul metálico, aunque lo que esta vez generó opiniones divididas, fue su atuendo, pues lució un corset negro, una falda y unas botas, artículos que han sido descritos como “no adecuados” para alguien de su edad.

Por otro lado, usuarios en redes han destacado la personalidad de la menor, pues señalan que desde muy temprana edad ha dejado en claro su estilo y gusto por vestir como ella se siente bien.

Kim Kardashian and North West in Rome. pic.twitter.com/DjUJphHCXh — 📸 (@metgalacrave) August 25, 2025

La postura de Kim Kardashian

Aunque hay quienes especulan que Kim es quien está detrás del estilo de su hija mayor, esta ha expresado que quiere que sus hijos North, Saint, Chicago y Psalm hagan lo que les haga felices.

De hecho fue durante un video subido a la plataforma de TikTok que North West lució su outfit con quien jugó haciendo un trend, en el que acompañadas lucen muy divertidas.

Con esto se ha dejado en claro que es North quien elige qué ropa y estilo usar, a la vez que hay quienes destacan que se encuentra justo en una etapa en la que la rebeldía y la moda suelen poner a los adolescentes contra todo.