El calvario de Paige Spara para su casting en ‘The Good Doctor’.

Paige Spara vivió un calvario al hacer casting para 'The Good Doctor'. La actriz que interpreta a 'Lea', tuvo una serie de inconvenientes severos, pero todos estos valieron la pena cuando logró quedarse con el papel en la serie.

La historiona llegó a la trama protagonizada por Freddie Highmore desde la mitad de la primera temporada. Primero fue la vecina del 'Dr. Shaun Murphy' (Highmore), pero luego terminó siendo su pareja, lo que la convirtió en coprotagonista.

Pese a lo anterior, Spara no se esperaba el éxito, pues recientemente confesó cómo tuvo que realizar la audición y fue un proceso rodeado de obstáculos, mismos que de momento parecían insuperables.

Estaba visitando a mis padres en Washington y obtuve la noticia de la audición, es muy agotador hacer una autograbación cuando no tienes el equipo, no tenía acceso a una impresora de computadora que funcionara para imprimir la escena, el servicio de internet era lento y estaba lloviendo, así que la iluminación era mala

De hecho, la histriona tuvo que copiar toda la escena en papel, lo cual le llevó seis hojas escritas a mano. Sin embargo, su madre la animó al ver todo el esfuerzo que estaba haciendo para ganarse el papel.

Mi equipo fue el que me animó a hacerlo, así que instalé todo en nuestro baño porque era la única habitación durante esa hora del día que tenía suficiente luz y le dije a mi madre para leer el papel de Shaun

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'The Good Doctor' es una serie mundialmente famosa

'The Good Doctor' es de las pocas las series de médicos que logran recorrer el mundo exitosamente y que tiene el objetivo de crear conciencia sobre el autismo y el Síndrome de Savant, más conocido como el Síndrome del Sabio.

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